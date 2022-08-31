HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. "Tüm zamanların en kötü sahtecilik örneği" Suriye vatandaşı bakın nasıl yakalandı

"Tüm zamanların en kötü sahtecilik örneği" Suriye vatandaşı bakın nasıl yakalandı

31.08.2022 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye vatandaşı bir kişinin Barbados Adası’ndan Almanya’ya gitmeye çalışırken kullandığı pasaport, büyük bir gündem yarattı. Çünkü söz konusu pasaport sahte bir İsrail pasaportuydu ve yazım hatalarıyla doluydu. Suriye vatandaşı şahsın, yakalandığı bildirildi.

"Tüm zamanların en kötü sahtecilik örneği" Suriye vatandaşı bakın nasıl yakalandı

Suriye vatandaşı bir kişinin yazım hatalarıyla dolu sahte bir İsrail pasaportuyla Barbados Adası'ndan Almanya'ya gitmeye çalışması dünya basınında gündem oldu. Pasaportla ilgili "tüm zamanların en kötü sahtecilik örneğine aday" şeklinde yorum yapılırken şahıs yakalandı. İşte detaylar...

"PASAPORTTA, İSRAİL'İN ADI DAHİ YAZIM HATALARIYLA DOLU"

İsrail basınındaki haberlere göre, Suriye vatandaşı bir kişi Barbados Adası'ndan sahte bir İsrail pasaportuyla Almanya'ya gitmeye çalıştı.

Pasaportta yanlış biçimde "yukarıdan aşağıya, soldan sağa" İbranice yazıların yer aldığı, İsrail'in adının dahi yazım hatalarıyla dolu olduğu belirtildi.

iStock-1387419776

"PASAPORT, TÜM ZAMANLARIN EN KÖTÜ SAHTECİLİK ÖRNEĞİNE ADAY"

İsrail'in ülke çıkışında pasaportlara damga vurmamasına rağmen, söz konusu sahte pasaporta Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı'ndan çıkış mührü de eklendiği kaydedildi.

Barbados makamlarının İsrail'deki Sınır ve Nüfus Kontrol Müdürlüğü ile iletişime geçtiği, belgeyi inceleyen İsrailli makamların Barbados'taki muhataplarına söz konusu pasaportun "tüm zamanların en kötü sahtecilik örneğine aday olduğu" yanıtını verdiği aktarıldı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AB'den vize kararı! Sayı ciddi şekilde azalacakAB'den vize kararı! Sayı ciddi şekilde azalacak
85 yaşındaki gurbetçi hayatının şokunu yaşadı! 3 milyon lirası uçtu...85 yaşındaki gurbetçi hayatının şokunu yaşadı! 3 milyon lirası uçtu...
Thodex’in yakalanmıştı! Yeni detaylar ortaya çıktıThodex’in yakalanmıştı! Yeni detaylar ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
suriye Almanya Barbados İsrail
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İkinci el oto piyasasına 'yüzde 90' şoku

İkinci el oto piyasasına 'yüzde 90' şoku

Solmaz Çiros'tan tepki çeken hareket 'Burası Türkiye' dedi çıkarıp attı!

Solmaz Çiros'tan tepki çeken hareket 'Burası Türkiye' dedi çıkarıp attı!

İzmir'de peş peşe korkutan depremler!

İzmir'de peş peşe korkutan depremler!

Görüntüler gündem olmuştu! CHP o emniyet müdür yardımcısıyla ilgili harekete geçti

Görüntüler gündem olmuştu! CHP o emniyet müdür yardımcısıyla ilgili harekete geçti

"Hiçbir yerde yok" Son seçim anketinden çarpıcı sonuçlar!

"Hiçbir yerde yok" Son seçim anketinden çarpıcı sonuçlar!

Ayşenur Arslan ve İsmail Saymaz canlı yayında birbirine girdi

Ayşenur Arslan ve İsmail Saymaz canlı yayında birbirine girdi

İlginizi Çekebilir

İspanya'da dolu faciası! 1 bebek öldü 29 kişi yaralandı

İspanya'da dolu faciası! 1 bebek öldü 29 kişi yaralandı

Canlı yayında gösterdiğinde şoke olmuşlardı! “Cinsel hayatım..."

Canlı yayında gösterdiğinde şoke olmuşlardı! “Cinsel hayatım..."

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yanlış hedefe ateşleyince olanlar oldu!

Yanlış hedefe ateşleyince olanlar oldu!

Hapishane ziyareti esnasında azılı seri katilden hamile kaldı!

Hapishane ziyareti esnasında azılı seri katilden hamile kaldı!

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.