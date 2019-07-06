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Tuna Nehri'nde yolcu gemisinin batması

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 10:40 | Son Güncelleme

Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye çıktı

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 29 Mayıs'ta Tuna Nehri'nde meydana gelen gemi kazasında ölenlerin sayısı 27'ye yükseldi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tuna Nehri'nde batan gemiyle ilgili yürütülen çalışmalar sonucunda bir kişinin daha cesedi sudan çıkarıldı. Böylelikle kazada ölenlerin sayısı 27 oldu.

Açıklamada, hala kayıp bir kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Tuna Nehri'nde 29 Mayıs'ta meydana gelen kazada, 33'ü Güney Koreli turist, 35 kişinin bulunduğu gemi bir başka gemiyle çarpışarak batmıştı.

Kazada 7 kişi yaralı kurtarılmıştı.

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