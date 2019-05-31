HABER

Tunceli Belediyesi Meclisinin "Dersim" kararına müfettiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 14:31 | Son Güncelleme

Tunceli’nin TKP’li Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ve meclis üyelerinin aldığı ve mahkemece durdurulan "Dersim" kararı ile ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından müfettiş gönderildi.Tunceli Belediyesi Meclisinin 7 Mayıs 2019 tarihinde aldığı "Tunceli Belediyesi" tabelası yerine "Dersim" tabelası asılması yönündeki karar nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından mülkiye başmüfettişi görevlendirildi.

Tunceli Belediyesi Meclisinin "Dersim" kararına müfettiş

Tunceli’nin TKP’li Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ve meclis üyelerinin aldığı ve mahkemece durdurulan "Dersim" kararı ile ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından müfettiş gönderildi.
Tunceli Belediyesi Meclisinin 7 Mayıs 2019 tarihinde aldığı "Tunceli Belediyesi" tabelası yerine "Dersim" tabelası asılması yönündeki karar nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından mülkiye başmüfettişi görevlendirildi. Kente gelen müfettişin, kararın altında imzası bulunan 9 meclis üyesinin ifadelerine başvurduğu öğrenildi.
Komünist başkan olarak lanse edilen TKP’li Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’nun başkanlık yaptığı belediye meclisi, 7 Mayıs 2019 tarihindeki toplantısında belediye binasında bulunan "Tunceli" tabelası yerine "Dersim" tabelası asılması yönünde oy çokluğuyla karar almıştı. Tunceli Valiliğinin karara ilişkin itirazı üzerine Erzincan İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

Annesine söylediklerine dayanamamıştı! Acı haber geldi Annesine söylediklerine dayanamamıştı! Acı haber geldi
Eskişehir’de tatil erken başladıEskişehir’de tatil erken başladı
(Özel) Bayramdaki trafik canavarına çocuklarla karneli önlem(Özel) Bayramdaki trafik canavarına çocuklarla karneli önlem
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tesettürden hızlı çıktı; cesur pozları yine yükledi

Tesettürden hızlı çıktı; cesur pozları yine yükledi

Binali Yıldırım, UBER sürücüleri ile görüştü

Binali Yıldırım, UBER sürücüleri ile görüştü

Bomba itiraf! "Gece ormanda kameralar yokken..."

Bomba itiraf! "Gece ormanda kameralar yokken..."

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'ten geçerek yasalaştı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'ten geçerek yasalaştı

Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! İdam tepkisi

Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! İdam tepkisi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bin yıllık tarihe ışık tutuyor

Bin yıllık tarihe ışık tutuyor

Belediye başkanı, işten atıldığı iddia edilen işçileri kameralar önünde aradı

Belediye başkanı, işten atıldığı iddia edilen işçileri aradı

Sapanca Ramazan bayramında tatilcileri ağırlamaya hazır

Burası İstanbul'un arka bahçesi! Gören mest oluyor

İçişleri Bakanlığı'ndan Tunceli Belediyesi'ne 'Dersim' soruşturması

İçişleri Bakanlığı'ndan Tunceli Belediyesi'ne soruşturma

İşte bayram tatilinin trendi

İşte bayram tatilinin trendi

Uyuşturucu satıcıları suçüstü yakalandı

Bu halde yakalandılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.