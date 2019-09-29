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Tunceli’de HDP il eş başkanları ile 6 kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 12:23 | Son Güncelleme

Tunceli'de düzenlenen terör operasyonunda aralarında HDP il eş başkanları Hıdır Çiçek ve Özlem Toprak'ın da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Tunceli’de HDP il eş başkanları ile 6 kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında bugün sabah erken saatlerde operasyon yaptı.

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ÇİÇEK VE TOPRAK DA GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda aralarında HDP Tunceli İl Eşbaşkanları Hıdır Çiçek ve Özlem Toprak ile HDP Parti Meclis Üyesi Ferhat Yıldız’ın da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, "terör örgütü üyeliği" ve "örgüt propagandası" suçlamaları nedeniyle ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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