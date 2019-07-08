Tunceli'de 'leopar' görüntülendiği iddiaları üzerine yetkililer harekete geçti

Kentte geçen hafta bir köye yolcu bırakan taksici, dönüş yolunda ormanlık alanda hareket eden bir hayvanı cep telefonu ile görüntüledi. Bu görüntülerin basın kuruluşlarınca yayımlanması üzerine söz konusu bölgede kedigiller ailesinden olan parsın yaşayıp yaşamadığının belirlenmesi amacıyla Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri harekete geçti.

ÇALIŞMALAR GENİŞLETİLDİ



Görevliler, bu çerçevede kent genelinde yaban hayvanlarına yönelik belirlenen noktalarda bir süredir teknolojik aletlerle yaptıkları izleme ve gözleme çalışmalarını genişletti.

YIL SONUNA KADAR SÜRECEK



Taksicinin görüntüleri çektiği alanı da izlemeye alan görevliler, bu çalışmaları yıl sonuna kadar sürdürecek.

Çalışmalar sonucu vaşak ya da gövde ile kuyruk yapısı dikkate alınarak genç bir pars olabileceği değerlendirilen hayvanın türünün belirlenmesine ve yörede parsın yaşayıp yaşamadığının saptanmasına çalışılacak.



Kaynak: AA

