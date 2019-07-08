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Tunceli'de 'leopar' görüntülendiği iddiaları üzerine yetkililer harekete geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 16:12 | Son Güncelleme

Tunceli'de bir taksici tarafından cep telefonu ile görüntülenen ve 'leopar' olarak da bilinen pars olduğu iddia edilen hayvanın tespiti için Tunceli Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldı.

Kentte geçen hafta bir köye yolcu bırakan taksici, dönüş yolunda ormanlık alanda hareket eden bir hayvanı cep telefonu ile görüntüledi. Bu görüntülerin basın kuruluşlarınca yayımlanması üzerine söz konusu bölgede kedigiller ailesinden olan parsın yaşayıp yaşamadığının belirlenmesi amacıyla Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri harekete geçti.

ÇALIŞMALAR GENİŞLETİLDİ

Görevliler, bu çerçevede kent genelinde yaban hayvanlarına yönelik belirlenen noktalarda bir süredir teknolojik aletlerle yaptıkları izleme ve gözleme çalışmalarını genişletti.

YIL SONUNA KADAR SÜRECEK

Taksicinin görüntüleri çektiği alanı da izlemeye alan görevliler, bu çalışmaları yıl sonuna kadar sürdürecek.

Çalışmalar sonucu vaşak ya da gövde ile kuyruk yapısı dikkate alınarak genç bir pars olabileceği değerlendirilen hayvanın türünün belirlenmesine ve yörede parsın yaşayıp yaşamadığının saptanmasına çalışılacak.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
leopar Pars Tunceli

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Tunceli’de dağlarda Vaşak yaşıyor bu doğrudur, ben de yıllar önce gece vaşak görmüştüm. Vaşağın kuyruğu ve boyun bölgesi kısa oluyor. Görüntüdeki hayvanın kuyruğu ve boyun bölgesi uzun. Bu hayvanın çita, leopar yada pars gibi bir hayvan olma ihtimali çok fazla. Taksicinin sözlerine katılıyorum.
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