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Tunceli'de vakalar arttı! Vali 'maske' ve 'sosyal mesafe' uyarısı yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2020 18:39 | Son Güncelleme

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, kent genelinde koronavirüs vakalarındaki artışa dikkat çekerek, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Tunceli'de vakalar arttı! Vali 'maske' ve 'sosyal mesafe' uyarısı yaptı

Vali Mehmet Ali Özkan, Tunceli'de son günlerde koronavirüs vakalarında artış olduğunu belirtip, tedbirlere uyulmasının önemine dikkat çekti. Vali Özkan, mesajında maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kıymetli hemşerilerimiz, lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edelim. İl dışından gelen hemşerilerimizin evlerinde 14 gün kuralına riayet etmeleri önem arz etmektedir. İl dışından gelen hemşerilerimizin kendilerini izole etmeleri ve hemşerilerimizin kalabalık ortamlara girmemeleri önem arz etmektedir."

EN AZ VAKA GÖRÜLEN İLLER AÇIKLANMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8 Temmuz tarihinde yaptığı açıklamada, son 3 gün ortalamasıyla en az koronavirü vakasının görüldüğü illerin sırasıyla Tunceli, Artvin, Iğdır, Erzincan, Bayburt, Kırklareli ve Bilecik olduğunu söylemişti.

(DHA)

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