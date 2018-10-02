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Tunceli Ovacık'ta köylüleri dehşete düşüren görüntü! Bozayı evin yanından alıp götürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2018 15:02 | Son Güncelleme

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde köye inen bozayı, bir evin yakınlarında bulunan koyun postunu dişleri ile çekerek götürdü. Dikkat çeken o anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Ovacık ilçesine bağlı Aşağıtorunoba köyüne bozayı indi. Bir evin yakınında, karpuz kabuklarını yiyen ayı, daha sonra koyun postunu sürükleyerek ormana götürdü. O anlar ise ev sahibi tarafından cep telefonunun kamerasıyla anbean görüntülendi. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler, ilgi gördü. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tuncel Ovacık bozayı sosyal medya görüntü

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Rızkını alıp götürmüş hayvan.
açlıktan yoksa yaparmi hic dünyanın en vahsi canlısı insanla karsi karşıya gelmek istemez hiçbir canli
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