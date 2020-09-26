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Tunceli’de 12 sığınak imha edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2020 09:58 | Son Güncelleme

Tunceli’nin merkez kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda tespit edilen 12 sığınak imha edildi.Valilikten yapılan açıklamada:"İl Jandarma Komutanlığımızca ilimiz merkez kırsalında yapılan operasyonda 12 sığınak imha edilmiştir.

Tunceli’nin merkez kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda tespit edilen 12 sığınak imha edildi.
Valilikten yapılan açıklamada:"İl Jandarma Komutanlığımızca ilimiz merkez kırsalında yapılan operasyonda 12 sığınak imha edilmiştir. Sığınaklar içerisinde, 1 adet tabanca, 2 adet yaesu telsiz, 1 adet pil bloğu, 1 adet gece görüş dürbünü, 1 adet gündüz görüş dürbünü, 4 adet terörist kıyafeti, 1 adet akü, 2 adet büyük tüp, 3 adet sırt çantası, 1 adet şemsiye, 3 çift mekap ayakkabı ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir"denildi.
Açıklamanın devamında terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

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