Tunceli'deki kadın cinayeti

Tarla mevkisindeki 2,5 dönümlük alanda gerçekleştirilen aramalarda bulunan 9 milimetre çapındaki silaha ait 3 boş kovan da incelemek üzere muhafaza altına alındı.

Çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, ilçenin İn köyünde oturan, 10 gün önce askerden izne gelen ve Geçimli'de görülen M.C.A'nın askerden geldiği gün baba ocağı İn köyüne bağlı Tarla mevkisinde arkadaşlarıyla alkol alıp havaya ateş açtığını belirledi.

Ateşli silahla vurulduğu belirlenen Oğuz'un cesedinin bulunduğu arazideki aramalarda, olayda kullanılan silaha ait 9 milimetre çapında 2 boş kovan ve 1 mermi çekirdeği ele geçirildi.

Geçimli köyüne bağlı Yazı mezrasında oturan Zekiye Oğuz'un (57), 16 Mayıs'ta Meşelik mezrasında hayvan otlatmaya gittiği kırsal alanda ölü bulunmasının ardından Hozat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliğince soruşturma başlatıldı.

Kovanların benzerlik göstermesi üzerine, askeri birliğine katılmak üzere Tunceli'den ayrılma hazırlığı yapan M.C.A, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla jandarma tarafından gözaltına alındı.

Zanlı M.C.A'nın ilk sorgusunda, Zekiye Oğuz'u kendisini silah taşırken gördüğü için 2 el ateş açarak öldürdüğünü itiraf ettiği belirtildi.

M.C.A'nın olay sonrası için Geçimli'den yürüyerek İn köyüne gittiğini, olayla ilgisi bulunmadığını göstermek için mantar toplayıp ilçe merkezinde sattığını, suç aleti silahı ise dereye attığını anlattığı öğrenildi.

