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  4. Tünelde bir anda yere yığıldı: Talihsiz adamın ölüm anı kamerada!

Tünelde bir anda yere yığıldı: Talihsiz adamın ölüm anı kamerada!

07.08.2023 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da Şişli Bomonti Tüneli'nde kalp krizi geçiren E.Ş isimli şahıs hayatını kaybetti. Yapılan ilk incelemeye göre kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlenen E.Ş.’nin kalp hastası olduğu ve tedavi gördüğü öğrenildi. Talihsiz adamın tünel içinde koşarken yere yığıldığı anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, 4 Ağustos'ta saat 19.00 sıralarında Şişli Bomonti Tüneli'nde meydana geldi. Tünel içerisinde yaya olarak ilerleyen E.Ş. isimli şahıs, bir süre sonra koşmaya başladı ve ardından aniden yüzüstü yere düştü.

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Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ BELİRLENDİ

Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerinin yaptığı ilk incelemeye göre E.Ş'nin kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi.

E.Ş.’nin kalp hastası olduğu ve tedavi gördüğü öğrenilirken, talihsiz adamın tünel içinde koşarken yere yığıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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(İHA)

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