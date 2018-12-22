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Tunus Başbakanından, "Cumhurbaşkanıyla gerilim yok" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 15:41 | Son Güncelleme

Tunus Başbakanı Yusuf eş-Şahid, Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi ile ilişkilerinde gerginlik bulunmadığını, ancak oğlu Hafız Kaid es-Sibsi'nin devleti kendi mülkü gibi yönetmek istediğini söyledi

TUNUS (AA) - Tunus Başbakanı Yusuf eş-Şahid, Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi ile ilişkilerinde gerginlik bulunmadığını, ancak oğlu Hafız Kaid es-Sibsi'nin devleti kendi mülkü gibi yönetmek istediğini belirtti.

Şahid, Tunus'un Attessia kanalında yer alan röportajında, Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi ile ilişkilerinin gerilmediğini ifade etti.

Sibsi'nin demokratik geçiş sürecinde önemli rol oynadığını, ülkede siyasi denge kurduğunu kaydeden Şahid, ancak oğlu Nida Tunus Partisi lideri Hafız Kaid es-Sibsi'nin partiyi yıprattığını belirterek, "Devleti kendi mülkü gibi yönetmek istiyor. Ben de bu saçmalığa karşı çıkıyorum." dedi.

Şahid, Nida Tunus partisinin şu an ki yönetiminin, partinin üzerine kurulu olduğu meşruiyeti temsil etmediğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığına adaylığı hakkında Şahid, bunun kendisini cezbetmediğini, halihazırda düşünmediğini belirtti.

Tunus Genel İşçi Sendikası'nın kamu ve özel sektörde çalışanların maaşların artması talebiyle ocak ayında yapmayı planladığı grev hakkında konuşan Şahid, bunun anayasal bir hak olduğunu, ancak fiyatlarda yaşanan artışın toplumun tüm kesimlerini etkilediğini, maaş artışı için daha fazla üretim ve çalışma gerektiğini kaydetti.
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- Partisi tarafından istenmeyen başbakan

Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin oğlu Hafız Kaid es-Sibsi ile aynı partiden olan Başbakan Şahid arasındaki çekişme, hem parti içinde hem de ülke siyasetinde tıkanıklığa yol açarak krize neden olmuştu.

İki taraf arasındaki gerilim zaman zaman karşılıklı demeç ve suçlamalarla tırmanmıştı.

Mayıs ayında, Nida Tunus Partisi Lideri Hafız Sibsi, mevcut hükümeti "ulusal uzlaşı değil milli bir kriz hükümeti" olmakla suçlamış ve Şahid'in istifasını talep etmişti. Başbakan Şahid ise Hafız Sibsi ve çevresindekileri "Nida Tunus Partisini bitirmek ve ülkeyi krize sürüklemekle" itham etmişti.

Nida Tunus Partisinin yönetim kadrosu tarafından dışlanan Başbakan Şahid'in ismi meclisteki yeni bir oluşumla birlikte anılmaya başlanmıştı. Yerel basında sıkça "Başbakan Şahid'in Meclis grubu" şeklinde isimlendirilen Ulusal Koalisyon, farklı partilerden istifa eden milletvekilleri, bağımsızlar ve son olarak da Nida Tunus Partisinden istifa eden isimlerle güçlenmişti.

Başbakan Şahid’in geçen ay gerçekleştirdiği kabine revizyonu, parlamentodan güven oyu almıştı.

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gerginlik Tunus Yusuf eş-Şahid

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