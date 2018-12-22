TUNUS (AA) - Tunus Başbakanı Yusuf eş-Şahid, Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi ile ilişkilerinde gerginlik bulunmadığını, ancak oğlu Hafız Kaid es-Sibsi'nin devleti kendi mülkü gibi yönetmek istediğini belirtti.

Şahid, Tunus'un Attessia kanalında yer alan röportajında, Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi ile ilişkilerinin gerilmediğini ifade etti.

Sibsi'nin demokratik geçiş sürecinde önemli rol oynadığını, ülkede siyasi denge kurduğunu kaydeden Şahid, ancak oğlu Nida Tunus Partisi lideri Hafız Kaid es-Sibsi'nin partiyi yıprattığını belirterek, "Devleti kendi mülkü gibi yönetmek istiyor. Ben de bu saçmalığa karşı çıkıyorum." dedi.

Şahid, Nida Tunus partisinin şu an ki yönetiminin, partinin üzerine kurulu olduğu meşruiyeti temsil etmediğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığına adaylığı hakkında Şahid, bunun kendisini cezbetmediğini, halihazırda düşünmediğini belirtti.

Tunus Genel İşçi Sendikası'nın kamu ve özel sektörde çalışanların maaşların artması talebiyle ocak ayında yapmayı planladığı grev hakkında konuşan Şahid, bunun anayasal bir hak olduğunu, ancak fiyatlarda yaşanan artışın toplumun tüm kesimlerini etkilediğini, maaş artışı için daha fazla üretim ve çalışma gerektiğini kaydetti.

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