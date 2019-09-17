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Tunus Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin resmi sonuçları açıklandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.09.2019 18:51 | Son Güncelleme

Tunus’ta Cumhurbaşkanı olmak için yarışan bağımsız aday Kays Said ve Tunus’un Kalbi Partisi Lideri Nabil Karvi’nin ikinci tura kaldığı resmi olarak açıklandı.Tunus Yüksek Seçim Komisyonu yetkilileri düzenledikleri basın toplantısında Cumhurbaşkanı olmak için yarışan bağımsız aday Kays Said ve Tunus’un Kalbi Partisi Lideri Nabil Karvi’nin ikinci tura kaldığını açıkladı.

Tunus Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin resmi sonuçları açıklandı

Tunus’ta Cumhurbaşkanı olmak için yarışan bağımsız aday Kays Said ve Tunus’un Kalbi Partisi Lideri Nabil Karvi’nin ikinci tura kaldığı resmi olarak açıklandı.
Tunus Yüksek Seçim Komisyonu yetkilileri düzenledikleri basın toplantısında Cumhurbaşkanı olmak için yarışan bağımsız aday Kays Said ve Tunus’un Kalbi Partisi Lideri Nabil Karvi’nin ikinci tura kaldığını açıkladı. Yapılan açıklamada bağımsız aday yüzde 18.4, yolsuzluk yaptığı iddiaları ile tutuklu bulunan Tunus’un Kalbi Partisi Lideri Karvi’nin ise yüzde 15.6 oy oranıyla ikinci tura kalmayı başardığı belirtildi.
Tunus’ta Pazar günü düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 24 aday yarışmıştı. Tunus Yüksek Seçim Konseyi, 7 milyon 155 bin seçmenin bulunduğu ülkede seçimlere yurt içindeki katılım oranının yüzde 45.02, yurt dışında ise yüzde 19.7 olduğunu duyurmuştu.

Tunus Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin resmi sonuçları açıklandı

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