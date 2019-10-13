Tunuslular cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında

TUNUS (AA) - Tunus'ta cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için halk sandık başına giderken, liderler oy kullandıktan sonra ülke siyasetine ilişkin mesajlar verdi. Tunuslular, bugün bağımsız aday anayasa profesörü Kays Said ve medya patronu Nebil el-Karvi'nin yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti. Seçimleri yöneten bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu (YSK), yerel saatle 15.30'a kadar ülke genelindeki katılımı yüzde 39,2 olarak açıkladı. Ülkede geçen hafta gerçekleştirilen parlamento seçimlerinde ise hiç bir partinin çoğunluğu elde edememesi nedeniyle liderlerin sandık başı açıklamalarında koalisyona ilişkin mesajlar öne çıktı. Tunus Başbakanı Yusuf Şahid, oy kullanmasının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı seçiminin ardından hükümetin kurulması aciliyet gerektiren bir mesele. Bizler hükümetin bir an önce kurulması ve Tunusluların, sosyal adalet, istihdam ve kalkınma yönündeki taleplerini gerçekleştirmek üzere çalışmasını istiyoruz." diye konuştu. Şahid'in liderliğini yaptığı Yaşasın Tunus Partisi, 6 Ekim'deki parlamento seçimlerini 217 sandalyeli mecliste 14 milletvekiliyle 7. sırada tamamladı.

-"Koalisyon görüşmeleri başladı" Tunus'ta parlamento seçimlerini 52 milletvekiliyle birinci sırada tamamlayan Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi, başkentin güneyindeki Bin Arus vilayetinde oyunu kullandı. Daha önce adaylardan Kays Said'i parti olarak destekleyeceklerini açıklayan Gannuşi, meclise girmeyi başaran tüm partiler ve gruplarla koalisyon görüşmelerine başladıklarını söyledi. Gannuşi, koalisyon kurulması halinde başbakanın Nahda Hareketi'nden olup olmayacağına ilişkin soruya, "Başbakan'ın Nahda'dan olması gerekiyor ama görüşmelerden sonra başka formüller de olabilir." yanıtını verdi. Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, oy kullanmasının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Önemli olan Tunusluların vatandaşlık görevlerini yerine getirmeleri, demokrasiye, barışçıl devrime güvenlerinin devam etmesi ve devlet kurumlarını inşa etmeyi sürdürmeleri." diye konuştu. Tunus'ta 7 milyondan fazla seçmen için oy verme işlemi yerel saatle 08.00'de başladı. Tunus genelinde sandıklar, yerel saatle 18.00'de kapanacak.