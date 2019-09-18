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Tunus'ta Nahda Hareketi'nin adayı Moro, seçim sonuçlarına itiraz etmeyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 22:51 | Son Güncelleme

Tunus'ta Nahda Hareketi'nin adayı Moro, seçim sonuçlarına itiraz etmeyecek

TUNUS (AA) - Tunus'ta Nahda Hareketi'nin adayı Abdulfettah Moro'nun cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk tur sonuçlarına itiraz etmeyeceği açıklandı.

Moro'nun Seçim Kampanyası Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, ikinci tura çıkan medya patronu Nebil Karvi'nin oylarının iptal edilmesi amacıyla Yüksek Seçim Konseyi'nin (YSK) itirazları toplamak üzere bir toplantı düzenlediği yönündeki söylentilerle alakaları olmadığı ve seçim sonuçlarına itiraz etmeyecekleri belirtildi.

Açıklamada, seçimlerin güvenilirliği ve YSK'nin bağımsızlığına zarar veren söylentileri yaymaktan vazgeçilmesi çağrısında bulunuldu.

Tunus'ta son günlerde, Nebil Karvi'nin oylarının iptal edilmesi amacıyla YSK'nin itirazları toplamak üzere bir toplantı düzenlediği; Moro'nun da seçimlerden çekilip Nida Tunus partisinin adayı eski Savunma Bakanı Abdulkerim ez-Zubeydi'nin ikinci sıraya yerleşeceği yönünde bir takım söylentiler dolaşıyor.

YSK Başkanı Nebil Bifun, seçim sonuçlarını etkilemek için herhangi bir baskı olup olmadığı yönünde kendisine sorulan soruya, konseyin bağımsızlığını koruyacak mekanizmaları bulunduğu cevabını vermişti.

- Tunus Cumhurbaşkanlığı 1. tur seçim sonuçları

Cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 18,4 oy oranıyla bağımsız aday Anayasa Profesörü Kays Said ve yüzde 15,6 oy oranıyla tutuklu medya patronu Nebil Karvi'nin ikinci tur için yarışacağı açıklanmıştı.

Nahda Hareketi'nin adayı Abdulfettah Moro oyların yüzde 12,9'unu, Nida Tunus partisinin adayı eski Savunma Bakanı Abdulkerim ez-Zubeydi yüzde 10,7'sini elde ederek yarış dışında kalmıştı.

YSK, seçime yurt içindeki katılım oranının yüzde 45,02, yurt dışından katılımınsa yüzde 19,7 olduğunu duyurmuştu.

Tunus, 6 Ekim'de de parlamento seçimleri için sandığa gidecek.

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