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Tunus’taki üniversite Kral Selman’a fahri doktora vermeyi reddetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 14:00 | Son Güncelleme

Tunus yerel medyası ve aktivistler, tarihi Ez-Zitouna Üniversitesinin Suudi Arabistan Kralı Selman’a fahri doktora verilmesini reddettiğini yazdı.Suudi Arabistan Kralı Selman, 31 Mart’ta gerçekleştirilecek Arap Birliği Zirvesi için dün akşam saatlerinde Tunus’a geldi.

Tunus yerel medyası ve aktivistler, tarihi Ez-Zitouna Üniversitesinin Suudi Arabistan Kralı Selman’a fahri doktora verilmesini reddettiğini yazdı.
Suudi Arabistan Kralı Selman, 31 Mart’ta gerçekleştirilecek Arap Birliği Zirvesi için dün akşam saatlerinde Tunus’a geldi. Kral Selman’ın Tunus’taki temasları kapsamında ülkenin tarihi Ez-Zitouna Üniversitesi tarafından fahri doktora takdim edilmesi bekleniyordu. Ancak, yerel medya ve Tunuslu aktivistler sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamalarda söz konusu üniversitenin Suudi Arabistan Kralı Selman’a fahri doktora vermeyi reddettiğini iddia etti. Tunus medyası, üniversiteden Kral Selman’a fahri doktora verilmesinin talep edildiğini aktarırken üniversitenin talebi şiddetle reddettiği ifade edildi.
Üniversitenin kararının sosyal medya üzerinden paylaşılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları arasında da tartışmalara yol açtı. Riad al-Sidawi adlı kullanıcı, "Ez-Zitouna Üniversitesi, tüm baskılara rağmen Kral Selman’a fahri doktora vermeyi reddetti. Allah’a şükürler olsun ki her şey satın alınamıyor" ifadelerini kullandı. Mohamed El-Kady ise, "Tarihi Ez-Zitouna Üniversitesi, Kral Selman’a fahri doktora vermeyi reddetti. Sertifikalar yalnızca bilginlere verilir" yorumunda bulundu.
Üniversitenin kararını doğru bulmayan Nayef bin Mohamed Albshiri, Kral Selman’ın "bir kağıda" ihtiyacı olmadığını savundu.

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