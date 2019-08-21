Tüp bebek sürecindeki anne adaylarına 5 uyarı

Yaşam tarzı ve diyet alışkanlıkları, hem doğal yolla oluşan hem de tüp bebek tedavisiyle gerçekleşen gebeliklerin sonuçlarını olumlu ya da olumsuz etkileyebiliyor. Hazır gıdalardan uzak durulmalı dengeli ve doğal beslenmenin tüp bebek tedavisine olumlu etkilerinin bulunduğunu ifade eden Doç. Dr. Zeki Uludağ, 'Bu süreçte anne adayları ideal kilosunu korumalı, bol sıvı almalı ve tedaviyi olumsuz etkileyecek hazır gıdalardan uzak durmalıdır. Mümkün olduğunca doğal gıdalar ve mevsiminde yetişen meyve ile sebzeleri tüketmek önemlidir. Folik asit ve D vitamininden zengin besinler, omega-3 içeren unsature yağlar, tam tahıllı gıdalar, süt ve süt ürünleri ile balık tüketmek ve zeytinyağı ağırlıklı Akdeniz diyeti tüp bebek tedavisinde başarı ihtimalini artırmaktadır. Yüksek glisemik içeriğe sahip karbonhidratlar ile aşırı kırmızı et ve içeriğinde trans yağları bulunan gıdaları tüketmek, fast food tarzı beslenme alışkanlıkları tüp bebek tedavisini olumsuz etkilemektedir.

Üreme çağındaki kadınların yüzde 15,5’inde kısırlık görülüyor. Gebeliklerin ise yüzde 30’u düşükle sonuçlanabiliyor. Bu nedenle tüp bebek tedavisiyle gebe kalan anne adaylarının beslenme konusunda bazı uyarılara dikkat etmesi gerekiyor.

Besinlerin raf ömrünü uzatan kimyasal koruyucular, plastik kaplardaki gıdalar, meyve ve sebzelerdeki pestisitler, et ürünlerindeki antibiyotikler ve hormonlar ile cıva oranı yüksek derin deniz balıkları da üreme sağlığı açısından önerilmeyen besinlerdir. Pet şişe ve damacanalar ile gıdaları saklamak için kullanılan plastik kaplardaki Bisfenol-A isimli kimyasal madde vücuttaki tiroit ve büyüme hormonları ile östrojen ve testosteron hormonlarının üretimini değiştirebilmektedir" ifadelerini kullandı.

Sağlıklı gebelik için önemli uyarılarda bulunan Uludağ açıklamasını şöyle sürdürdü; Folik asit kadınlarda yumurta gelişimi, döllenme ve embriyo gelişimde rol oynayan önemli bir vitamindir. Kadınlarda folik asit alımının yumurtlama sorunu nedeniyle oluşan kısırlık riskini yüzde 30 oranında azalttığı belirlenmiştir. Tüp bebek tedavisinde ise folik asit kullanan kadınlarda, kullanmayanlara göre gebelik oranının daha yüksek olduğu bilinmektedir. Gebelik planlayan kadınların da günde en az 400 mikrogram folik asit almaları önerilmektedir. D vitamininin sadece kemiklere değil, üreme fonksiyonlarına da önemli etkileri olduğu tespit edilmiştir.