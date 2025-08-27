KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Sağlık

Tüp bebek tedavisinde doğru bilinen yanlışlara dikkat! Tüp bebekte herkesin yanlış bildiği 5 gerçek...

Tüp bebek tedavisi, çocuk sahibi olmak isteyen milyonlarca çift için umut ışığı olmaya devam ediyor. Ancak bu hassas süreçle ilgili toplumda dolaşan yanlış bilgiler, çiftlerin karar alma sürecini olumsuz etkileyebiliyor. Tüp Bebek Merkezi doktorlarından Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Funda Göde, tüp bebek tedavisine dair sosyal medyada ve çeşitli platformlarda sıkça karşılaşılan efsanelerin, tedavi sürecinin gerçeklerini gölgede bırakabileceğine dikkat çekti.

Tüp bebek tedavisinde doğru bilinen yanlışlara dikkat! Tüp bebekte herkesin yanlış bildiği 5 gerçek...
Sedef Karatay

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Funda Göde, tüp bebek tedavisinin, dünya genelinde milyonlarca çifte umut veren modern bir yöntem olduğunu ancak süreç hakkında kulaktan kulağa yayılan yanlış bilgilerin çiftlerin karar verme aşamasında kaygılarını artırabildiğini söyledi.

Tüp bebek tedavisinde doğru bilinen yanlışlara dikkat! Tüp bebekte herkesin yanlış bildiği 5 gerçek... 1

Bu yanlışları doğrularıyla 5 maddede de sıralayan Doç. Dr. Göde, “Nitekim sosyal medyada ve birtakım mecralarda dolaşan efsaneler tedavinin gerçekliklerini gölgede bırakabilmektedir. Çiftlerin yanlış inanışlara değil, bilimsel doğrulara güvenmesi sürecin en sağlıklı şekilde ilerlemesi için çok önemlidir” dedi.

1. YANLIŞ: TÜP BEBEK İLAÇLARI KİLO ALDIRIR VE KANSERE NEDEN OLUR

Tüp bebek sürecinde en çok endişe yaratan konulardan biri kullanılan hormon destekleridir. Çoğu çift, tedavinin kalıcı kilo artışı ya da ciddi sağlık riskleri doğurabileceğine inanıyor. Oysa bilimsel araştırmalar bu ilaçların geçici ödem ve iştah değişiklikleri yaratabileceğini, tedavi tamamlandığında vücudun normale döndüğünü ortaya koymaktadır. Dünya çapında yürütülen geniş çaplı çalışmalar, tüp bebek ilaçlarının invaziv kanserlere yol açtığına dair güçlü bir kanıt olmadığını gösteriyor. Borderline over tümörleri ve tedavide kullanılan ilaçlar arasındaki ilişkinin de kesin olmadığını ve bu yanlış inanışların çiftlerde gereksiz korku yarattığını söyleyen Doç. Dr. Funda Göde, “Tüp bebekte kullanılan ilaçlar uzun yıllardır güvenlik sınırları içinde uygulanmaktadır. Hastalarımız için en önemli konu, bu süreçte sağlığı koruyacak bilimsel verilere dayalı protokollerin tercih edilmesidir” diye konuştu.

Tüp bebek tedavisinde doğru bilinen yanlışlara dikkat! Tüp bebekte herkesin yanlış bildiği 5 gerçek... 2

2. YANLIŞ: TÜP BEBEK TEDAVİSİ YÜZDE 100 BAŞARI GARANTİSİ VERİR

Tüp bebek tedavisinde en çok karşılaşılan yanlış inançlardan birinin her denemede kesin başarı beklentisi olduğunu açıklayan Doç. Dr. Göde, “Tedavi sürecinde olan çiftler gerçekçi beklentilere sahip olmalıdır. Tüp bebek tedavisinde başarı oranı çiftin tıbbi geçmişi ve mevcut sağlık durumuyla doğrudan ilişkilidir. Kimi zaman ilk denemede sonuç alınırken, bazı çiftlerde birden fazla deneme gerekebilir. Bu nedenle dünya genelinde başarı oranları yüzde 100 değildir, her bireyin koşullarına göre değişkenlik gösterir” dedi.

Tüp bebek tedavisinde doğru bilinen yanlışlara dikkat! Tüp bebekte herkesin yanlış bildiği 5 gerçek... 3

3. YANLIŞ: GENETİK AYIKLAMA EMBRİYOLARA ZARAR VERİR

Preimplantasyon genetik tarama (PGT) yöntemi, tüp bebek sürecinde sağlıklı embriyoların seçilmesine olanak tanımaktadır. Bu işlem sırasında embriyodan alınan hücre örnekleri, gelişimi etkilemeyecek şekilde dikkatle incelenmektedir. Amaç, kromozomal açıdan normal embriyoları belirleyerek gebeliğin devamlılığını desteklemektir. Yapılan bilimsel çalışmalar, bu uygulamanın embriyoya zarar vermediğini ortaya koymaktadır diye konuşan Doç. Dr. Göde, “Genetik ayıklama işleminin uygun koşullarda ve deneyimli ekiplerce uygulandığında embriyoya olumsuz etkisi olduğuna dair güçlü kanıt bulunmamaktadır. Genetik tarama, özellikle tekrarlayan gebelik kaybı veya ileri yaş gibi risk faktörleri bulunan çiftler için önemli avantajlar sağlayabilir” diye ifade etti.

Tüp bebek tedavisinde doğru bilinen yanlışlara dikkat! Tüp bebekte herkesin yanlış bildiği 5 gerçek... 4

4. YANLIŞ: TÜP BEBEK TEDAVİSİNDE MUTLAKA İKİZ GEBELİK OLUR

Toplumda en sık dile getirilen yanlışlardan biri, tüp bebek tedavisinin daima ikiz gebelikle sonuçlandığı inancıdır. Oysa modern uygulamalarda çoğul gebelik riskini azaltmak amacıyla çoğunlukla tek embriyo transferi tercih edilmektedir. Böylece gebeliğin daha sağlıklı ilerlemesi ve anne adayının risklerinin minimuma indirilmesi hedeflenir diye açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Göde, “Çoğul gebelik ihtimali elbette vardır; ancak güncel yaklaşımlar anne ve bebek sağlığını korumak için tek embriyo transferini öne çıkarmaktadır. Bu sayede tedavinin başarısı korunurken gebelik komplikasyonları da azaltılmaktadır” ifadelerini kullandı.

Tüp bebek tedavisinde doğru bilinen yanlışlara dikkat! Tüp bebekte herkesin yanlış bildiği 5 gerçek... 5

5. YANLIŞ : EMBRİYO TRANSFERİ SONRASI 15 GÜN YATMAK GEREKİR

Embriyo transferinden sonra hastaların normal hayatlarına dönmeleri tavsiye edilir. Yatakta uzun süre hareketsiz kalmak ne tıbben gerekli ne de başarı oranlarını artırıcı bir etkendir. Bu yanlış inanış, çiftlerde gereksiz kaygı yaratmaktadır diye belirten Doç. Dr. Göde, “Bilimsel araştırmalar da sürekli yatmanın embriyonun tutunma ihtimalini yükseltmediğini doğrulmaktadır. Aksine, uzun süre hareketsiz kalmak dolaşım üzerinde olumsuz etkilere neden olmaktadır. Bu nedenle tedavi sonrası hafif aktivitelerin sürdürülmesi hem bedensel iyileşme hem de psikolojik rahatlık açısından daha yararlı kabul edilmektedir” dedi.

(DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Pazartesi burçları neler bekliyor?Pazartesi burçları neler bekliyor?
Kızların korkulu rüyası: Evde sprey tarifiKızların korkulu rüyası: Evde sprey tarifi

Anahtar Kelimeler:
tüp bebek ikiz bebek bebek doğum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.