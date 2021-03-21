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  4. Tüp mide ameliyatı sonrası iştah nasıl kesiliyor? İşte tüp mide ameliyatının bilinmeyenleri

Tüp mide ameliyatı sonrası iştah nasıl kesiliyor? İşte tüp mide ameliyatının bilinmeyenleri

21.03.2021 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyet ve egzersizle kilo veremeyen obezite hastaları için tüp mide ameliyatının kurtarıcı görev üstlendiğini söyleyen Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Fatih Erol, obezitenin ömrü 15 yıl kısalttığına dikkat çekerek tüp mide ameliyatının avantajları hakkında bilgi verdi.

Tüp mide ameliyatı sonrası iştah nasıl kesiliyor? İşte tüp mide ameliyatının bilinmeyenleri

Obezite nedeniyle insanların yaşam süresi kısalmaktadır. Bunun yanında yüksek tansiyon ve kiloya bağlı şeker hastalığı, kalp hastalığı, kanser, eklem rahatsızlıkları gibi birçok hastalığa neden olmaktadır. Yapılan araştırmalar obez bir insanın ömrünün 15 yıl kısaldığıdır. Kadınlarda en çok meme kanseri ve erkeklerde de prostat kanseri risk faktörü olmaktadır.

FAZLA KİLOLARDAN KURTULMAK 7 AY SÜRÜYOR

Tüp mide ameliyatı sayesinde hastalar 7 ile 12 ay arasında fazla kilolarından kurtulmaktadır. Tüp mide ameliyatı laparoskopi yani kapalı olarak gerçekleştirilmektedir. Midenin yaklaşık olarak %80lik kısmı cerrahi olarak çıkartılır. Bu sayede midenin hacmi küçüldüğü için hastalar daha az yiyebilmekte ve doymaktadır.

TÜP MİDE AMELİYATI İŞTAHI DA AZALTIYOR

Midenin fundus kısmında salgınlanmakta olan açlık hormonu da çıkarıldığı için hastalarda iştah azalması olacağı için daha sağlıklı kilo vereceklerdir.

Tüp mide ameliyatı sonrasında hastayı pek çok açıdan farklı bir hayat beklemektedir. Hastanın doktor ve diyetisyen talimatlarına uyması sayesinde 12 ile 18 ay arasında ideal kilosuna kavuşması beklenmektedir.

TÜP MİDE AMELİYATI SONRASI 2 HAFTA SIVI GIDAYLA BESLENİLİYOR

Tüp mide ameliyatı sonrasında hasta yeni ve küçük midesine alışması için ilk haftalarda sıvı gıdalarla beslenmesi ve sonrasında yumuşak gıdalarla geçiş diyetine uyması gerekmektedir.

KURALLARA UYAN TÜP MİDE AMELİYATI SONRASI SAĞLIKLI ŞEKİLDE KİLO VERİYOR

Ameliyat sonrasında hastaların ilk aylarda çok hızlı kilo vermesi beklenmektedir. Ameliyatından sonraki aylarda yavaşlayacak ve 18 ay boyunca kilo verimi devam ederek ideal kilosuna kurallara uyan bir hasta kavuşmaktadır.

İDEAL KİLOYA ULAŞINCA SAĞLIKLI BESLENMEYİ BIRAKMAMAK ÖNEMLİ

Hastalarımız ideal kilolarına kavuştuğu zaman kalorisi yüksek gıdaları alışkanlık haline getirip sürekli olarak tüketmemesi ve egzersizi yaşam tarzı haline getirmeleri gerekmektedir.

Obezite cerrahisi sonrasında sarkmaları en aza indirmek için bol su içmeleri ve egzersiz yapmaları gerekmektedir.

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