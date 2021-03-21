Tüp mide ameliyatı sonrası iştah nasıl kesiliyor? İşte tüp mide ameliyatının bilinmeyenleri

Obezite nedeniyle insanların yaşam süresi kısalmaktadır. Bunun yanında yüksek tansiyon ve kiloya bağlı şeker hastalığı, kalp hastalığı, kanser, eklem rahatsızlıkları gibi birçok hastalığa neden olmaktadır. Yapılan araştırmalar obez bir insanın ömrünün 15 yıl kısaldığıdır. Kadınlarda en çok meme kanseri ve erkeklerde de prostat kanseri risk faktörü olmaktadır.

FAZLA KİLOLARDAN KURTULMAK 7 AY SÜRÜYOR

Tüp mide ameliyatı sayesinde hastalar 7 ile 12 ay arasında fazla kilolarından kurtulmaktadır. Tüp mide ameliyatı laparoskopi yani kapalı olarak gerçekleştirilmektedir. Midenin yaklaşık olarak %80lik kısmı cerrahi olarak çıkartılır. Bu sayede midenin hacmi küçüldüğü için hastalar daha az yiyebilmekte ve doymaktadır.

TÜP MİDE AMELİYATI İŞTAHI DA AZALTIYOR

Midenin fundus kısmında salgınlanmakta olan açlık hormonu da çıkarıldığı için hastalarda iştah azalması olacağı için daha sağlıklı kilo vereceklerdir.

Tüp mide ameliyatı sonrasında hastayı pek çok açıdan farklı bir hayat beklemektedir. Hastanın doktor ve diyetisyen talimatlarına uyması sayesinde 12 ile 18 ay arasında ideal kilosuna kavuşması beklenmektedir.