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Tüpgaz ile pişen yemekler daha mı lezzetli?

15.03.2024 14:26
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Kimileri için bir tutku, kimileri için bir hobi olan yemek pişirmenin püf noktası, doğru pişirme yöntemlerini uygulamaktan geçiyor. Pişirme tekniği ve şekli yemeğin lezzetine doğrudan etki ediyor. Bununla birlikte önemli konulardan biri alevin verimli olması ve doğru bir biçimde kullanılması. Güçlü alev ve verimlilik denilince bugün tüpgaz önemli bir enerji kaynağı olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle restoranlarda gördüğümüz büyük alevlerle pişen yemekler tam anlamıyla bir lezzet şöleni!

Tüpgaz ile pişen yemekler daha mı lezzetli?

Şefler neden tüpgazı tercih ediyor?

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Dünya genelinde yemek pişirme için LPG kullanımı önemli bir yere sahip. Günümüzde şeflerin yüzde 96’sı, yemek pişirmek için LPG’yi tercih ediyor.

Zaman ve verimlilik şefler için öncelik. Buna ilave olarak, LPG’nin verimliliği yüksek, sürekliliği olan bir ısı kaynağı olması, pişirme aracının tabanına alevin eşit dağılması, ısının istenilen ayara kolaylıkla getirilebilmesi ve alevin harlı olması yemeğin lezzetine etki eden unsurlar olarak görülüyor. Örneğin, kırmızı et pişirirken ısının eşit dağılması lezzeti doğrudan etkiliyor. Harlı ateşte pişen yemeklerin sulu ve lezzetli olması da LPG’yi ön plana çıkarıyor. Ayrıca LPG’nin kalorifik değerinin yüksek olması pişirme süresini kısaltıyor ve zamandan tasarruf sağlıyor.

Türkiye’nin ilk LPG markası Milangaz

Milangaz Tüpgaz Mutfak

Türkiye’nin ilk LPG markası Milangaz, bugün 81 ilde 950’yi aşkın ilçede LPG uzmanlığını ve kalitesini tüketicilere ulaştırıyor. Her üründe aynı verimi ve yüksek kalite standardını koruyan Milangaz’ın tüm ürünlerinde emniyet kapağı bulunuyor ve tam doluluk garantisi sunuluyor. Milangaz, verimli, çevreci ve mobil enerji çözümü olan tüplü LPG segmentinde yeni kullanım alanlarına odaklanmaya, ürün inovasyonları ile farklı tüketici gruplarında ihtiyaçlara yönelik enerji çözümleri sunmaya ve ürün portföyünü geliştirmeye devam ediyor.

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