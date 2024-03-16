Turgut Altınok mal varlığını açıklayınca hepsi aynı yorumu yaptı: ‘Beylik kuracak kadar…’

Ankara’da yerel seçim heyecan şu günlerde mal varlığı tartışmaları ile devam ediyor. CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın mal varlığını açıklamasının ardından bu yöndeki bir soruya verdiği "Mal bizim değil Allah’ın, hepsi Allah'ın, biz emanetçisiyiz" cevabıyla gündem olan ve "Belediye başkanı olduğumdan beri mal varlığım azaldı" iddiasında bulunan Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok da dün akşam mal varlığını açıkladı.

Altınok'un açıkladığı listede arsa, tarla ve gayrimenkullerin sayıları dikkat çekti. "Ana sütü gibi ak ve helaldir" diye açıkladığı varlığı yorum ve tepkileri de beraberinde getirdi.

"TURGUTOĞULLARI BEYLİĞİ KURACAK KADAR MÜLKÜ VARMIŞ"

Altınok'un sosyal medya hesabından paylaştığı listeyi alıntılayan gazeteci İsmail Saymaz "Turgut Altınok’un Ankara’da Turgutoğulları beyliği kuracak kadar mülkü varmış" dedi.

Gazeteci Murat Ağırel ise listede banka hesap bildirimi ile ziynet eşya bildirimi olmamasına dikkat çekti.

"67 DAİRE 4 DÜKKAN!"

Ağırel şunları kaydetti:

"Turgut Altınok’un mal beyanında banka hesap bildirimi ve ziynet eşyaları bildirimi yok.

Altınok’un açıklamasına göre; 22 tane arsa, 13 tane ev, 25 tane tarla sahibiymiş. ALTINOK GAYRİMENKUL A.Ş’de yüzde 36,59 şirket ortaklığı bulunuyormuş. Şirket bir aile şirketi. Şirkete sermaye olarak arazi koymuş Altınok. Bu koyduğu arazi üzerine kat karşılığı inşaat yapılmış. Sadece kendi payına 67 daire! 4 dükkân varmış. 67 Daire ,4 Dükkan ! Bunların değeri belirtilmemiş. Şirket üzerinde kaç daire, dükkan var ve değerleri nedir belirtilmemiş. Beyan edilen 22 araziden bir tanesi Bala’da olan 4 Milyon 943 bin metrekare… (Yaklaşık 5 bin dönüm)"

"KARAMANOĞLU BEYLİĞİ DAHA AZ TOPRAK SAHİBİYDİ"

Eski CHP Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin "Karamanoğlu beyliği daha az toprak sahibiydi" diye tepki gösterdi.

Akademisyen Emrah Gülsunar da sosyal medyadan yaptığı paylaşımında “13. yüzyılda bu kadar araziyle beylik kuruluyordu” dedi.

Sosyal medyadaki pek çok kullanıcı da Altınok'un mal varlığı için "Ankara'nın yarısı" yorumunu yaparken, mal varlığındaki arsalar nedeniyle ‘beylik kurulabilir’ göndermesinde bulundu.





