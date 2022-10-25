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Turgut Özal'ı da ağırlamıştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret ettiği ev sahibi anlattı: "Özal'ın oturduğu koltukta oturmak istedi"

25.10.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pazar günkü Diyarbakır ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlayan ev sahibi Suna Kepolu Ataman, Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili ilgi çekici detaylar paylaştı. Silvan ilçesinde yaşayan, daha önce de Turgut Özal'ı evinde ağırlayan Ataman, “Pazar günü de Cumhurbaşkanımız şeref verdi. O ev iki kez cumhurbaşkanı ağırladı" diye konuştu. Ataman, “O an içerisinde babam sanki bizimleydi" derken, Erdoğan'ın Özal'ın oturduğu koltukta oturma dileğini de anlattı.

Turgut Özal'ı da ağırlamıştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret ettiği ev sahibi anlattı: "Özal'ın oturduğu koltukta oturmak istedi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır'daki sürpriz ziyaretiyle ilgili dikkat çeken detayları anlatan ev sahibi Suna Kepolu Ataman, "Cumhurbaşkanımızla siyasi olarak bir ilişkimiz yok. Ben İl Başkan Yardımcısıyım veya kadın kollarında MKYK üyesiyim diye öyle bir ilişkimiz yok" diye konuştu. Vaktiyle Turgut Özal'ı da ağırlayan Ataman, Erdoğan'ın ziyaretinde siyaset konuşulmadığını dile getirirken aralarında baba-evlat ilişkisi olduğunu ifade ederek "Ben baba gözüyle bakıyorum" dedi. Ataman ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Rahmetli Özal gelmişse o eve bir gün ben de gelirim. O koltukta ben de oturacağım" dediğini anlattı. İşte Erdoğan'ın ziyaretinden ilgi çeken o ayrıntılar...

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PROGRAMLARINDAN SONRA SÜRPRİZ ZİYARET

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazar günü Diyarbakır’da toplu açılışa katılarak, istasyon meydanında vatandaşlara hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışlardan sonra gençlerle buluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sonraki durağı ise sürpriz bir şekilde Silvan ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın ziyaret ettiği bir ev oldu. Erdoğan, burada Adalet ve Kalkınma Partisi Kadın Kolları MKYK Üyesi ve Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Suna Kepolu Ataman’ın evine konuk oldu, daha sonra bahçede vatandaşlara kısa bir hitap gerçekleştirmişti.

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“CUMHURBAŞKANIMIZ KÜRT HALKINA SAHİP ÇIKTI”

Ziyaretin sürecini İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirlerine anlatan Suna Kepolu Ataman, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Diyarbakır’a gelişinin çok güzel olduğu değerlendirmesinde bulundu.

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Her zaman Diyarbakır’ın Cumhurbaşkanına karşı bir beklentisi olduğunu aktaran Kepolu Ataman şöyle konuştu:

“Diyarbakır ve Kürt halkı, her zaman yine bize, sahip çıkacak kendisidir. O güven, o inanç, hala devam ediyor. Bunu iki yıldır sahadaki siyasetimde görüyorum. Allah, bin kere razı olsun. Cumhurbaşkanımız Kürt halkına sahip çıktı. Çok sayıda reformlar çıkarttı. Artık korkmadan, gururla Kürt’üz diyoruz. Bu, bizler için çok önemlidir. Cumhurbaşkanımızın gelişinde hem bir heyecan vardı, hem de çok güzel geçti. Özelikle Cumhurbaşkanımızın 12 Eylül Darbesinde ve geçmişte çok acılar yaşanılan Diyarbakır Cezaevini Kültür ve Turizm Bakanlığına devir edilmesi ve müze olması biz Kürtlere çok anlam kazandırdı.”

“O EV İKİ KEZ CUMHURBAŞKANI AĞIRLADI”

“Silvan’a gelişi, 1986’da rahmetli Turgut Özal, bizim evi ziyaret etmişti, şeref vermişti” diyen Kepolu Ataman şunları söyledi:

“Pazar günü de Cumhurbaşkanımız şeref verdi. O ev iki kez Cumhurbaşkanı ağırladı. Cumhurbaşkanımızla siyasi olarak bir ilişkimiz yok. Ben İl Başkan Yardımcısıyım veya kadın kollarında MKYK üyesiyim diye öyle bir ilişkimiz yok. Kendisi de bilir, Allah da bilir, baba-evlat ilişkisi var. Ben baba gözüyle bakıyorum."

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"'O KOLTUKTA BEN DE OTURACAĞIM' DEDİ"

Ataman sözlerini şöyle sürdürdü:

Cumhurbaşkanımızla konuşurken dedi ki, ‘Bir gün ben de gelirim, rahmetli Özal gelmişse o eve, o yere ben de geleceğim. O koltukta ben de oturacağım’ dedi. 2-3 yıl oldu, dün kısmet oldu. Bir kere de hazırlık yapıldı. Programların yoğunluğu nedeniyle iptal oldu. Pazar günü ise ani oldu, ama güzel oldu. Bizim için de bir şans oldu. Silvan’da yapılacak Organize Sanayi Bölgesini ve Silvan Barajı konuşuldu. Bu çok önemli.”

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"O AN SANKİ BABAM BİZİMLEYDİ"

Cumhurbaşkanının kendilerine unutulmayacak bir gün yaşattığını ifade eden Kepolu Ataman, “O an içerisinde babam sanki bizimleydi. Anlatılmaz bir duygudur. Ev içerisindeki sohbet aile sohbetiydi. Siyaset konuşulmadı, sadece kendimiz konuştuk. Yolda eve doğru gelirken hem Silvan Barajını ve OSB’yi konuştuk. Ama içeride tam bir aile ortamıydı” ifadelerini kullandı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Recep Tayyip Erdoğan Turgut Özal

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