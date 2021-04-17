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  4. Turgut Özal kabri başında anıldı! Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı

Turgut Özal kabri başında anıldı! Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı

17.04.2021 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle kabri başında anıldı.

Turgut Özal kabri başında anıldı! Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı

Turgut Özal'ın ölümünün özerinden 28 yıl geçti. Özal, bugün Topkapı'daki Anıt Mezar'da düzenlenen törenle anıldı.

Törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Özal ailesi üyeleri ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

Tören, saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.

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Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, Semra Özal ile kısa bir süre sohbet etti, Özal'ın mezarına çelenk bıraktı ve dua etti. Daha sonra İstanbul İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı Özal'ın mezarında Kur'an okudu. Ardından Erdoğan kürsüye geçerek Kur'an okudu.

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Tören sonrasında kısa bir açıklama yapan Semra Özal, “28 senedir bomboş bir dünyada yaşıyorum" dedi. Erdoğan daha sonra merhum başbakanlardan Adnan Menderes'in de anıt mezarını ziyaret etti.

Kaynak: DHA


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Recep Tayyip Erdoğan Turgut Özal

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