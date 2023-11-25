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Turisti görünce aracındaki Türk yolcuları indirdi! Sosyal medyada tepki çeken görüntülerin ardından o taksici gözaltına alındı

25.11.2023 18:19 | Son Güncelleme:
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İstanbul Bakırköy'de turistleri almak için, araçta bulunan Türk yolcularını indiren taksicinin görüntüleri sosyal medyada tepki çekti. Türk yolcuların inmek istememesi üzerine 'Alın taksiyi gidin' diye bağıran taksici ile ilgili emniyet harekete geçti. Görüntüleri izleyen polis ekipleri taksi sürücüsü M.E.'yi gözaltına aldı.

Turisti görünce aracındaki Türk yolcuları indirdi! Sosyal medyada tepki çeken görüntülerin ardından o taksici gözaltına alındı

Olay, Çarşamba günü Yeşilköy Mahallesi Halkalı Caddesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. Taksiye binen Türk yolcuları indirerek turistleri almak isteyen taksici ile Türk yolcular arasındaki tartışma bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

GİDECEKLERİ YERİ BEĞENMEDİ

İddiaya göre, taksici aldığı 3 Türk yolcunun gideceği yeri beğenmedi. Cadde üzerinde turist yolcuları gören taksici araçta bulunan Türk yolcuları indirmek istedi.

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Kadınların kabul etmemesi üzerine ise 'Alın taksiyi gidin' diyerek tepki gösterdi. Görüntülerde bir süre taksici ile tartışan kadınlar araçtan indi. Turistleri alan taksici ise yoluna devam etti.

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TAKSİCİYE 4 BİN 64 LİRA CEZA

Görüntülerin medyaya yansımasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. M.E. olduğu belirlenen taksi şoförü gözaltına alındı. M.E.'nin çalışma ruhsatının kapalı olduğu belirlenirken, 4 bin 64 lira ceza yazıldı. M.E.'nin kullandığı taksi de 10 gün trafikten men edildi.(DHA)

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