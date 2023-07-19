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Turizm bölgelerinde piyasaya süreceklerdi... Binlerce sahte dolarla yakalandılar

19.07.2023 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Söke ilçesinde polis ekipleri yaptıkları operasyonda sahte 18 bin 850 dolar ele geçirdi. Şüpheli şahıslar, ellerindeki sahte dolarları turizm bölgelerinde piyasaya süremeden yakalandı.

Turizm bölgelerinde piyasaya süreceklerdi... Binlerce sahte dolarla yakalandılar

Aydın'ın Söke ilçesinde, polisin durdurduğu otomobilde, sahte olduğu belirlenen 18 bin 850 dolarla yakalanan 3'ü yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ellerindeki sahte dolarları turizm bölgelerinde piyasaya süremeden yakalandıkları bildirildi.

Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla İzmir yönünden otomobille turizm bölgelerine sahte dolar götürüleceği bilgisine ulaştı.

Çalışma başlatan polis, sabah saatlerine ilçe girişindeki uygulama noktasında şüpheli bir otomobili durdurarak arama yaptı. Otomobilde ve şüphelilerin üzerlerindeki aramalarda sahte olduğu belirlenen toplam 18 bin 850 dolar ele geçirildi.

Otomobilde 2'si Azerbaycan, 1'i Özbekistan uyruklu 3 kadının da aralarında olduğu 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. (DHA)

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Aydın Söke sahte dolar

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