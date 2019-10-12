Turizmcilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Turizmciler, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklaması yaptı.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk ordusunun harekatı başarıyla sonuçlandırmasını arzu ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin güvenliğinin her şeyin üstünde olduğunu vurgulayan Ayık, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ile sınır güvenliğini sağlamayı, bölgeye barış ve huzur getirmeyi amaçladığını dile getirdi.

Mehmetçik'in yüzünün akıyla başarılı şekilde bölgeden çıkacağını aktaran Ayık, "Biz her zaman ordumuzun yanındayız, destekçisiyiz." dedi.

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Halil Özyurt da barış ve huzur için harekatı desteklediklerini bildirdi.

Harekatın doğru olduğunu ve yapılması gerektiğini anlatan Özyurt, "Allah Mehmetçiklerimizin yolunu ve şanslarını açık etsin. Suriye'den gelenlerin ülkelerine kavuşması için doğru bir adım atıldı. Ordumuza, Mehmetçik'e başarı diliyorum." diye konuştu.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Bodrum Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Yüksel Aslan da sonuna kadar Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediklerini belirterek, "Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır. Biz silahlı kuvvetlerimizin operasyonunu turizmciler olarak destekliyoruz. Çünkü konu vatan. Allah Mehmetçik'e kuvvet versin." ifadelerini kullandı.

