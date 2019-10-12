HABER

Turizmcilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 16:00 | Son Güncelleme

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık: - "Biz her zaman ordumuzun yanındayız, destekçisiyiz" - Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Halil Özyurt: - "Allah Mehmetçiklerimizin yolunu ve şanslarını açık etsin" - TÜRSAB Bodrum Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Yüksel Aslan: - "Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır. Biz silahlı kuvvetlerimizin operasyonunu turizmciler olarak destekliyoruz"

Turizmciler, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklaması yaptı.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk ordusunun harekatı başarıyla sonuçlandırmasını arzu ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin güvenliğinin her şeyin üstünde olduğunu vurgulayan Ayık, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ile sınır güvenliğini sağlamayı, bölgeye barış ve huzur getirmeyi amaçladığını dile getirdi.

Mehmetçik'in yüzünün akıyla başarılı şekilde bölgeden çıkacağını aktaran Ayık, "Biz her zaman ordumuzun yanındayız, destekçisiyiz." dedi.

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Halil Özyurt da barış ve huzur için harekatı desteklediklerini bildirdi.

Harekatın doğru olduğunu ve yapılması gerektiğini anlatan Özyurt, "Allah Mehmetçiklerimizin yolunu ve şanslarını açık etsin. Suriye'den gelenlerin ülkelerine kavuşması için doğru bir adım atıldı. Ordumuza, Mehmetçik'e başarı diliyorum." diye konuştu.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Bodrum Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Yüksel Aslan da sonuna kadar Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediklerini belirterek, "Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır. Biz silahlı kuvvetlerimizin operasyonunu turizmciler olarak destekliyoruz. Çünkü konu vatan. Allah Mehmetçik'e kuvvet versin." ifadelerini kullandı.

PARTNERÖldürdüğü kurbanlarını yanı başından ayırmıyor!Öldürdüğü kurbanlarını yanı başından ayırmıyor!
Feyzioğlu: ABD'li, Alman ve Fransız gazeteciler hedef alınsaydı dünyayı yerinden oynatırlardıFeyzioğlu: ABD'li, Alman ve Fransız gazeteciler hedef alınsaydı dünyayı yerinden oynatırlardı
Amasya’da 3. Sokak Lezzetleri ŞöleniAmasya’da 3. Sokak Lezzetleri Şöleni
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı Harekatı BODER bodrum Muğla Osman Ayık turizm TÜROFED türsab TÜRSAB Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Yüksel Aslan

En Çok Okunan Haberler

'ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değil'

'ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değil'

MSB duyurdu! Resulayn kent merkezi kontrol altına alındı

MSB duyurdu! Resulayn kent merkezi kontrol altına alındı

Putin'den kritik açıklama: Gerektiğinde Suriye'den çekiliriz

Putin'den kritik açıklama: Gerektiğinde Suriye'den çekiliriz

Mucize Doktor'da o sahne geceye damga vurdu! Ekran başındakiler gözyaşlarını tutamadı

Mucize Doktor'da o sahne geceye damga vurdu! Ekran başındakiler gözyaşlarını tutamadı

Mehmetçik'e bağış ortalığı karıştırdı

Mehmetçik'e bağış ortalığı karıştırdı

Türkiye'den ABD'ye 'yaptırım' cevabı!' Misliyle karşılık verilir'

Türkiye'den ABD'ye 'yaptırım' cevabı!' Misliyle karşılık verilir'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bingöl'de yolcu taşıyan midibüs devrildi: 29 yaralı

Yolcu taşıyan midibüs devrildi: 29 yaralı

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi! Çatışma anları kamerada

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

YPG/PKK yandaşları İsviçre'de polisle çatıştı

YPG/PKK yandaşları İsviçre'de polisle çatıştı

Barış Pınarı Harekatı şehitlerine son veda!

Barış Pınarı Harekatı şehitlerine son veda!

Denizli' de üniversite öğrencisi siyanürle intihar etti

Siyanürle intihar! Özel ekipler devreye girdi

Terör yanlıları manipülasyona devam ediyor... Şimdi de AA'nın fotoğraflarını kullandılar

Terör yanlıları manipülasyona devam ediyor...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.