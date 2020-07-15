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Turizmin gözbebeğinde 'pes' dedirten manzara

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2020 16:24 | Son Güncelleme

Turizmin göz bebeği Bodrum'da denize giren ve güneşlenen vatandaşların duyarsız davranışları pes dedirtti. Maske ve mesafe kurallarını hiçe sayan yüzlerce turist, denize girip sahilde güneşlendi. Koronavirüs salgının hiçe sayan topluluk uzmanları endişelendirdi.

Korana virüs (Covid-19) nedeniyle 1 Haziran itibari ile kademeli olarak Turizm sektörü otellerde ve bazı sahil şeridindeki işletmelerde salgına karşı önlemler üst düzey alırken bazı halk plajlarında ise ne maske ne de sosyal mesafenin hiçe sayıldığı görüldü. Maskesiz sahilde dolananlar, denizde sosyal mesafeyi korumayanlar objektiflere bu şekilde yansırken, vatandaşlar denizin keyfini doyasıya çıkardı. Paşatarlası plajında gelen vatandaşlar salgını hiçe sayması bu kadarına da pes dedirtti. (İHA)

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