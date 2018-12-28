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Türk akademisyenden fikri bağımsızlık çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 23:52 | Son Güncelleme

İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Recep Şentürk, Fas'ta düzenlenen programda sosyal bilimler alanında Batı'dan bağımsız olmanın gerekli olduğunu söyledi

İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, sosyal bilimlerde Batı'dan bağımsız fikri yapının oluşturulması gerektiğini belirtti.

Fas'ın Başkenti Rabat'ta Yunus Emre Kültür Merkezi ve Fas 5. Muhammed Üniversitesi ortaklığında düzenlenen forumda konuşan Şentürk, sosyal bilimler alanında fikri bağımsızlık çağrısı yaptı.

Şentürk, Batılı ülkelerin temel sosyal teoriler üzerinde etkin sonuçlar elde etme gücünü yok eden belirli bir eğilimi dayatmak istediğini söyledi.

"İthal etmek yerine kendimize uygun düşünceleri kendimiz üretmeliyiz" diyen Şentürk, İslam ve Batı medeniyetleri arasındaki farklılıklara işaret ederek üretilen bilimlerin bölge halklarının kültürüyle uyumlu kalıpta olmasının zorunluluğuna dikkati çekti.

Fas'la Türkiye arasında tarih ve kültürel açıdan oldukça fazla ortak payda bulunduğunu hatırlatan Şentürk, iki ülke aydınları arasında ortak iş birliğinin zorunlu olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Şentürk, iki ülkenin özellikle sosyal bilimler alanında yaşadığı zorluklarla mücadele yollarını birlikte bulması gerektiğini dile getirdi.

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