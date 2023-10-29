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  4. Türk bayrağı uzayda! Rus kozmonotun jesti sosyal medyayı salladı

Türk bayrağı uzayda! Rus kozmonotun jesti sosyal medyayı salladı

29.10.2023 23:05 | Son Güncelleme:
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Cumhuriyetimiz tam 100 yıl önce ilan edildi. 29 Ekim'in ilk saatlerinden itibaren tüm ülkede 100. yıl kutlamaları coşkuyla gerçekleştirildi. Kara, deniz, hava derken bir kutlamada uzayda yapıldı. Rus Kozmonot Oleg Artemyev uzay aracının camına Türk bayrağını asarak o anları sosyal medyadan paylaştı.

Türk bayrağı uzayda! Rus kozmonotun jesti sosyal medyayı salladı

Cumhuriyetin 100. yılı, Türkiye'de büyük bir coşkuyla kutlanırken, uzayda uçuş yapan Rus Kozmonot Oleg Artemyev, uzay mekiğinin camına Türk bayrağı astı. Artemyev, çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

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KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılı, Türkiye ve Dünya'da büyük bir coşkuyla kutlandı. Uzayda uçuş yapan Rus Kozmonot Oleg Artemyev, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, Soyuz MS-21 isimli uzay mekiğinin camına Türk bayrağı astı. Cumhuriyetin 100. yılını uzay mekiğinin camına Türk bayrağı asarak kutlayan Rus Kozmonot Artemvey, videonun altına Türk ezgili bir de fon müzik ekledi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
29 ekim uzayda kaybolan rus kozmonot

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