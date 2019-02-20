HABER

"Türk bayrağını öne çıkardığım için gururlu ve mutluyum"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 11:29 | Son Güncelleme

Altın madalya kazandığı turnuvada, kürsüde gösterdiği bayrak hassasiyetiyle takdir toplayan 14 yaşındaki milli tekvandocu Selen Gündüz, şampiyonluk hikayesini ve yaşananları AA'ya anlattı - Gündüz: - "Birinci olup altın madalya aldım. İkinci olan İranlı sporcunun bayrağı çok büyük olduğu için toplu fotoğraf alırken önüm biraz kapandı. Bu durumdan hiç mutlu olmadım. Bayrağımı ve kendimi gösterebilmek için bir hareketle bayrağımı öne aldım" - "Bu benim hakkım, benim bayrağım önde durmalı, diyerek bayrağı iyi bir hareketle öne aldım. Türk bayrağını öne çıkardığım için gururlu ve mutluyum" - Antrenör Çağrı Kızıl: - "Selen için geleceğin olimpiyat şampiyonu diyebiliriz. Hedeflerimiz bu yönde. Selen, şu anda kendi yaş grubunun en başarılı sporcularından biri. Ülkemizi çok iyi temsil ediyor"

İSTANBUL (AA) - HALİS AKYILDIZ - Altın madalya kazandığı turnuvada, kürsüde gösterdiği bayrak hassasiyetiyle takdir toplayan milli tekvandocu Selen Gündüz, "Bu benim hakkım, benim bayrağım önde durmalı, diyerek bayrağı iyi bir hareketle öne aldım. Türk bayrağını öne çıkardığım için gururlu ve mutluyum." dedi.

Gündüz, Dünya Taekwondo Federasyonu tarafından Türkiye Taekwondo Federasyonu'nun ev sahipliğinde 13-16 Şubat tarihlerinde Antalya'da düzenlenen 6. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nda 37 kilogramda birinci olarak altın madalya kazandı.

Madalya almak için 2'nci ve 3'üncü olan sporcularla birlikte kürsüye çıkan 14 yaşındaki Gündüz, 2'nci olan İranlı sporcunun kendi bayrağını Türk bayrağının önünde açmasını nazik bir şekilde engelleyerek, milli hassasiyet gösterdi.

Bu hareketi sosyal medyada paylaşılan videolarla hızla yayılan Gündüz, kısa sürede büyük beğeni topladı.

Gösterdiği Türk bayrağı hassasiyetiyle yazılı, görsel ve sosyal medyada geniş yer bulan ve kamuoyunun takdirini kazanan 8. sınıf öğrencisi Selen Gündüz, şampiyonluk hikayesini ve yaşananları AA muhabirine anlattı.

- "Türkiye'ye yeni madalyalar kazandırmak istiyorum"

Gündüz, 3 yıldır tekvando yaptığını belirterek, hedefinin dünya ve olimpiyat şampiyonasında Türkiye'yi temsil etmek ve Türkiye'ye yeni madalyalar kazandırmak olduğunu söyledi.

Jimnastik eğitiminin ardından tekvandoya başladığını aktaran Gündüz, sarı kuşakken antrenörü Çağrı Kızıl'ın kendisini üst gruba yeterli görmesi üzerine geçiş yaptığını, orada daha profesyonel arkadaşlarla çalışınca başarılı olduğunu söyledi.

Gündüz, tekvandoda başarıyı çok çalışarak ve müsabakalarda kendine güvenerek elde ettiğini kaydederek, "Arkadaşlarımın ve hocalarımın sayesinde oldu. Ailem beni her yönde destekliyor." dedi.

Antalya'da düzenlenen 6. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nda zorlu 5 maç yaptığını aktaran Gündüz, her müsabakasını final maçı gibi oynadığını anlattı.

Gündüz, yaptığı maçlar sonrası birinci olarak kürsüye çıktığını anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Kendimle gurur duydum, sonuçta Türkiye'yi temsilen gitmiştim. Birinci olup altın madalya aldım. 2'nci olan İranlı sporcunun bayrağı çok büyük olduğu için toplu fotoğraf alırken önüm biraz kapandı. Bu durumdan hiç mutlu olmadım. Bayrağımı ve kendimi gösterebilmek için bir hareketle bayrağımı öne aldım."

- "İstiklal Marşı'nı okutmak beni gururlandırdı"

Selen Gündüz, gösterdiği Türk bayrağı hassasiyetiyle sosyal medyada geniş yer bulan görüntülere ilişkin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"(Madalya töreni) İranlı sporcunun bayrağı çok büyüktü, bizim bayrağımız yanında biraz küçük kalmıştı ve ben de onun 2'nci olduğunu düşünerek 'bu benim hakkım, benim bayrağım önde durmalı' diyerek bayrağı iyi bir hareketle öne aldım. Böylece oradakilerin, hakemlerin, hocaların güvenini kazandım. Hepsi beni tek tek tebrik etti. Türk bayrağını öne çıkardığım için gururlu ve mutluyum. Bu sayede Türkiye gururlandı."

Turnuvada İstiklal Marşı'nı okutmaktan ve Türk bayrağını göndere çektirmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Gündüz, "Birincilik kürsüsünde bulunmak çok güzel bir duyguydu. Türk bayrağını en üstte görmek ve İstiklal Marşı'nın okunması beni gururlandırdı." dedi.

- "Gündüz, hızlıca başarılı sonuçlar elde etti"

Antrenör Çağrı Kızıl da, Gündüz ile bir okul seçmesinde tanıştıklarını belirterek, seçmelerde çocuklara esneklik, kuvvet, genel dayanıklılık, kontroller gibi testler yaptıklarını aktardı.

Kızıl, "Fiziğini görünce bu çocuk yetenekliye benziyor diye direkt anladım. Hemen ailesini buldum, testlerden de çok yüksek puan aldı. Bir süre altyapı eğitimlerine katıldı, sonra çok erken olmasına rağmen onu üst gruba dahil ettik, ilk aşamada zorlandı ancak uyum sağladı." dedi.

Gündüz'ün hızlıca başarılar elde ettiğini vurgulayan Kızıl, ilk altın madalyasını Sofia Open G-1'de alan, sonrasında İstanbul şampiyonlukları olan ve çeşitli dereceler kazanan Selen'in, son büyük başarısını Turkish Open G-1 Turnuvası'nda elde ettiğini söyledi.

Antalya'daki turnuvaya 66 ülkeden 2 bin 94 sporcunun katıldığını dile getiren Kızıl, şu bilgileri verdi:

"Bu turnuvada olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonları da yarıştı. Türkiye olarak çok başarılı bir performans sergilediğimizi düşünüyorum. Kulüp olarak da 7 madalya aldık. Kulüp bazında çok büyük bir başarıydı. Selen'in kilosunda 47 sporcu vardı, 5 maç kazanarak şampiyonluğa ulaştı. Finalde de İranlı rakibini yenerek şampiyon oldu. Selen, 37 Kilogram Yıldızlar'da şampiyon oldu."

- "Selen için geleceğin olimpiyat şampiyonu diyebiliriz"

Çağrı Kızıl, Gündüz'ün 3 yıldır antrenmanlara düzenli bir şekilde katıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Düzenli çalışmanın karşılığını da, aldığı şampiyonluklarla gösteriyor. Selen'in şimdiki ilk amacı önümüzdeki hafta Yunanistan'ın Selanik kentinde Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda birinci olarak Finlandiya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda kota almak ve milli takımımızı temsil etmek. Yazın Avustralya'nın Sidney kentinde dünya şampiyonası var. İnşallah dünya şampiyonasında tekrar İstiklal Marşımızı dinletmek en büyük hedefi. Selen için geleceğin olimpiyat şampiyonu diyebiliriz. Hedeflerimiz bu yönde. Selen, şu anda kendi yaş grubunun en başarılı sporcularından biri. Ülkemizi çok iyi temsil ediyor. İnşallah hedefimiz olimpiyat."

Kızıl, Selen Gündüz'ün 2028'de yapılacak olimpiyatlarda altın madalya almasını beklediklerini kaydederek, önlerinde 9 yıllık bir süreç olduğunu, bu zaman zarfında Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalyalar almayı hedeflediklerini söyledi.

Kulüp olarak Selen Gündüz gibi birçok başarılı sporcuya sahip olduklarını dile getiren Kızıl, onlardan da büyük başarılar, yeni altın madalyalar ve şampiyonluklar beklediklerini vurguladı.

Selen Gündüz ile birlikte yarın Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile görüşecekleri bilgisini veren Kızıl, Selen'in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de tanışmak istediğini sözlerine ekledi.

O topraklar asırlık mezarlarla kaplı! O topraklar asırlık mezarlarla kaplı!
'Pes' dedirten hırsızlık! Çantasından öyle şeyler çıktı ki... 'Pes' dedirten hırsızlık! Çantasından öyle şeyler çıktı ki...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
antrenman istiklal marşı madalya Tekvando Turnuva türk bayrağı

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Özhaseki: Bu söz bile insanı ürkütüyor

Mehmet Özhaseki: Bu söz bile insanı ürkütüyor

ABD'den kritik Türkiye açıklaması!

ABD'den kritik Türkiye açıklaması!

Ünlü spikerden müjdeli haber!

Ünlü spikerden müjdeli haber!

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

Gündeme bomba gibi düştü! 'Maalesef içimizden vurulduk'

Gündeme bomba gibi düştü! 'Maalesef içimizden vurulduk'

Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarını tutamadı!

Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarını tutamadı!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ne deprem, ne de savaş bu hale getirdi! Mahalleli isyan etti

Ne deprem, ne de savaş bu hale getirdi! Mahalleli isyan etti

İki katlı bina kağıt gibi yamuluyor!

İki katlı bina kağıt gibi yamuluyor!

Antalya'da ölü bulunan evsiz adamın cebinden çıkan para kahretti

Antalya'da ölü bulunan evsiz adamın cebinden çıkan para kahretti

Bakan Gül: FETÖ'nün inkar stratejisi, üst aklın taktiği

Bakan Gül: FETÖ'nün inkar stratejisi, üst aklın taktiği

Bu mağazada alışveriş yapan 1 lira bile ödemiyor

Bu mağazada alışveriş yapan 1 lira bile ödemiyor

Günlük burç yorumları 20 Şubat Çarşamba (Şubat ayı burç yorumları)

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.