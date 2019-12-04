Türk bilim insanı ABD Ulusal Mucitler Akademisi üyeliğine seçildi

ABD, (DHA)- ABD’de yaşayan bilim kadını Prof. Mihri Özkan ABD Ulusal Mucitler Akademisi (NAI) üyeliğine seçildi. Özkan, bugüne kadar üyeliğe seçilen 2’nci Türk oldu.

Kaliforniya Riverside Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan Mihri Özkan aynı zamanda üniversiteye bağlı laboratuvarı yönetiyor. NAI üyelik seçimi, yalnızca akademik mucitlere verilen en yüksek mesleki unvan özelliğini taşıyor. Üyeliğe kabul için bilim insanlarının yaşam kalitesi, ekonomi, araştırma geliştirme konuları üzerinde somut etki yaratan olağanüstü icatlara sahip olması gerekiyor.

Bilim insanı olarak iklim değişiklikleri üzerine yeşil teknolojiler geliştiren Prof. Mihri Özkan'ın araştırmaları enerjiyi depolamak için endüstriyel ölçekte de üretilebilecek gelişmiş, düşük maliyetli ve çevre dostu yeni malzemeleri içeriyor. Alanında birçok ödül sahibi Prof. Mihri Özkan'ın yayınlanmış yüzden fazla akademik makalesi bulunuyor. Laboratuvarında geliştirdiği yeşil teknolojiler üzerine 50’den fazla patent başvurusu bulunuyor ve aynı zamanda mühendislik disiplininde kadınları destekleyen çalışmalar yapıyor.

ABD Ulusal Mucitler Akademisi üyeliğine 2018 yılında seçilen diğer Türk bilim insanı ise UCLA Elektrik Elektronik / Bilgisayar Mühendisliği ve Biyomühendislik Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Aydoğan Özcan idi. Prof. Özcan mobil sağlık, tele tıp, mikroskopi, algılama ve teşhis teknolojilerinde öncü ve etkili buluşlar yapıyor.

