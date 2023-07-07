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Türk bilim insanları keşfetti! Bursa'daki çayda yaşayan o balık türünün sindirim sisteminde bulundu... Literatüre "Allocreadium Bursensis" olarak geçti

07.07.2023 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk bilim insanları yeni bir parazit türü keşfetti. Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Veteriner Fakültesi Su Ürünleri Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Aydoğdu ve ekibi tarafından Misi Çayı olarak da bilinen Nilüfer Çayı'nda keşfedilerek yeni bir helmint parazit türü bilim literatürüne kazandırıldı. Endemik bir balık türünün sindirim sisteminde keşfedilen parazitin ismi literatüre "Allocreadium Bursensis" olarak geçti.

Türk bilim insanları keşfetti! Bursa'daki çayda yaşayan o balık türünün sindirim sisteminde bulundu... Literatüre "Allocreadium Bursensis" olarak geçti

Ali Aydoğdu, Türkiye'de tanımlanan bu yeni parazit türü ile "Allocreadium" cinsine ait olan kayıtlı parazit tür sayısının 3'e yükseldiğini ve araştırma makalesinin helmint parazitleri (insan ve hayvanları konak olarak belirleyen ve onlar üzerinden beslenen canlılar) alanındaki akademik prestiji yüksek bir araştırma dergisi olan "Journal of Helminthology" de haziran ayında yayımlandığını ifade etti.

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"BURSA İSMİNİ BİLİM LİTERATÜRÜNE DE KAZANDIRMAK İSTEDİK"

Keşfedilen parazit türünü isimlendirirken Bursa'nın adını onurlandırmak istediklerini belirten Aydoğdu, "Osmanlı'nın ilk başkenti, köklü tarihi, zengin kültürü ve eşsiz doğası ile pek çok listeye giren Bursa ismini bilim literatürüne de kazandırmak istedik. Yeni parazit türümüzün ismini 'Bursensis' olarak belirledik ve literatüre 'Allocreadium Bursensis' olarak kaydını bildirdik." dedi.

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PARAZİT ENDEMİK BİR BALIK TÜRÜNÜN SİNDİRİM SİSTEMİNDE BULUNDU

Aydoğdu, keşfedilen parazitin Türkiye'de yaşayan endemik bir balık türünün (Oxynoemacheilus angorae) sindirim sisteminde bulunduğunu ifade etti.

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Nilüfer Çayı'nda buldukları paraziti morfolojik ve genetik olarak incelediklerini kaydeden Aydoğdu, "Ülkemiz iç sularında 401 balık türü yayılış göstermekte olup, bunların sadece 106'sı bilimsel yönden araştırılmıştır. Ve bu 106 türe ait balık türünde, 183 farklı helmint parazit türünün varlığı rapor edilmiştir. " dedi.

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Araştırma ekibinin 4 kişiden oluştuğunu ve bilimsel araştırmaları mevsimsel olarak planladıklarını anlatan Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Parazitlerin mevsimsel olarak görünümü, hangi ayda çok ve hangi ayda az olduğu sorularıyla hareket ediyoruz. Tür çeşitliliklerini incelemek o yüzden yaklaşık bir yıl sürer. Yeni bir parazit keşfedebilmek için önce literatüre hakim olmanız gerekir. Literatüre morfolojik olarak hakim olursanız, o grupları iyi bilirseniz o grupların içindeki parazitin hangi cinse ait olduğunu tespit edersiniz. Sonra o cins içerisindeki diğer türlerden benzerlikleri, farklılıkları nelerdir? Onları ortaya koyarsınız. Bu benzerlik ve farklılıkları morfolojik teyitle beraber moleküleri desteklediğiniz anda bulgular neticesinde artık yeni türü dünya literatürüne kazandırmış olursunuz."

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
parazit Bursa Uludağ Üniversitesi Bursa Çay

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