HABER

Türk Çoban Köpekleri Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 16:05 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da festival kapsamında düzenlenen Yerli Irklar Irk Standartları Yarışması'nda, 40 ilden yaklaşık 300 köpek yer aldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da Türk Çoban Köpekleri Festivali kapsamında Yerli Irklar Irk Standartları Yarışması yapıldı.

Uluslararası Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen yarışma, 26 Ağustos Tabiat Parkı'nda gerçekleştirildi.

Yarışmada, Türkiye'nin 40 ilinden Kangal, Anadolu çoban köpeği, malak ve akbaş cinsi yaklaşık 300 köpek yer aldı.

Irk ve yaşlarına göre farklı klasmanlarda yarıştırılan köpekler, hakemler tarafından değerlendirildi.

Dereceye giren köpek sahiplerine plaket ve kupaları, Vali Mustafa Tutulmaz ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürü Nevzat Alğan tarafından verildi.

Kupa töreninde konuşan Vali Tutulmaz, Afyonkarahisar'ın küçükbaş hayvan sayısı bakımından önde gelen illerden olduğunu ve bu sürüleri çoban köpeklerinin koruduğunu dile getirdi.

Kangal köpeğinin dünya çapında tanındığına işaret eden Tutulmaz, "Bu köpeklerin ırkının korunabilmesi adına bu tür etkinlikleri destekliyoruz. Festivalin geleneksel hale getirilmesi için her türlü desteği vereceğiz." dedi.

Federasyonun Yerli Irklar Başkanı Birol Başyiğit ise her köpek için belirlenen uluslararası standartlar olduğunu belirterek, "Hakemler bu standartlar doğrultusunda köpeklerin kafa, göz ve diş yapısını, ön ve arka ayakları ile tüy yapısını değerlendirip, derecelendirme yapıyor. Amacımız bu değerlerimize sahip çıkmak. Mera hayvancılığı azaldıkça bu türlere ilgi de azalıyor." diye konuştu.

PARTNERErkeklere kötü haber! Video oyunu oynuyorsanız...Erkeklere kötü haber! Video oyunu oynuyorsanız...
Taksim Meydanı'ndaki atlı polisler ilgi odağı olduTaksim Meydanı'ndaki atlı polisler ilgi odağı oldu
GÜNCELLEME - Düzce'de bıçaklı kavga: 1 ölüGÜNCELLEME - Düzce'de bıçaklı kavga: 1 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar akbaş anadolu çoban köpeği Kangal Köpek Irkları Federasyonu malak yarışma

En Çok Okunan Haberler

Dışişleri'nden AB'ye seçim yanıtı: Talihsiz bir gaf

Dışişleri'nden AB'ye seçim yanıtı: Talihsiz bir gaf

Ankara için AK Parti'den flaş hamle!

Ankara için AK Parti'den flaş hamle!

Kim olduğunu öğrenince şoke olacaksınız! Bu nasıl değişim?

Kim olduğunu öğrenince şoke olacaksınız! Bu nasıl değişim?

Ryan Babel bombası patladı! Galatasaray...

Ryan Babel bombası patladı! Galatasaray...

İstanbul'daki oy sayımlarında son durum

İstanbul'daki oy sayımlarında son durum

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İşte ilk kez ortaya çıkan ses kayıtları

İşte ilk kez ortaya çıkan ses kayıtları

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

YSK'dan İstanbul kararları!

YSK'dan İstanbul kararları!

Atatürk Havalimanı'ndan 'Büyük Taşınma' başladı

Atatürk Havalimanı'ndan 'Büyük Taşınma' başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şehit Piyade Er Kaya son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Er Kaya son yolculuğuna uğurlandı

Düğün konvoyunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Düğün konvoyunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Antalya'da nisanda deniz keyfi

Antalya'da nisanda deniz keyfi

KKTC'deki bir okulda 12 yaşındaki çocuk alkol komasına girdi!

12 yaşındaki çocuk komaya girdi

Ankara'daki hamamda aile faciası! Anne ve kızı boğularak hayatını kaybetti

Ankara'daki hamamda aile faciası!

Mersin'de genç öğretmenin korkunç sonu!

Mersin'de genç öğretmenin korkunç sonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.