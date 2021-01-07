Türk doktor tarihe geçti: Ölümcül çocuk hastalığına karşı kesin tedavi

Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Oğuzhan Özen ve ekibi, 2017 yılında dünyada ilk kez tanısını koyduğu ölümcül çocuk hastalığına kesin tedavi bularak tarihe geçti. Türk doktorun bu başarısına tıp dünyasının en saygın dergilerinden “Nature Immunology” Ocak 2021 sayısında geniş yer ayırdı. CHAPLE sendromu adı verilen hastalığa yönelik tanı ve tedavi yöntemleri geliştirilmesinde Marmara Üniversitesi araştırıcıları dünyada öncülük ediyor; bazı klinik araştırmalar dünyada sadece bu merkezde gerçekleştirilebiliyor. Türk doktorun bu başarısı Genomik Tıbbın hastalıkların tedavisinde ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu.

"2017 YILINDA 'CHAPLE' HASTALIĞI İSMİNİ VERDİK"

Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Oğuzhan Özen, "2014 yılına kadar takip ettiğimiz iki olguda nedenini bilmediğimiz ve tedavi başarısı sağlayamadığımız olgularımızın kökenini araştırmaya karar verdik. Birkaç yıl laboratuvar da çalışarak bir bağışıklık sistemi hastalığı olduğunu ortaya koyduk ve 2017 yılında “CHAPLE” hastalığı ismini verdik. Yaklaşık 6 yıllık çalışmamız boyunca Amerika ve Avrupa’dan araştırmacılarla iş birliği yaptık. Marmara Üniversitesi bu araştırmalarda öncülük üstlenmiştir” diye konuştu.