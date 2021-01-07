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  4. Türk doktor tarihe geçti: Ölümcül çocuk hastalığına karşı kesin tedavi

Türk doktor tarihe geçti: Ölümcül çocuk hastalığına karşı kesin tedavi

07.01.2021 14:34 | Son Güncelleme:
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Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Oğuzhan Özen, 2017 yılında "CHAPLE Sendromu" olarak tanısını koyduğu ölümcül çocuk hastalığına kesin tedavi bularak tarihe geçti. Türk doktorun bu başarısına tıp dünyasının en saygın dergilerinden "Nature Immunology" Ocak 2021 sayısında geniş yer ayırdı.

Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Oğuzhan Özen ve ekibi, 2017 yılında dünyada ilk kez tanısını koyduğu ölümcül çocuk hastalığına kesin tedavi bularak tarihe geçti. Türk doktorun bu başarısına tıp dünyasının en saygın dergilerinden “Nature Immunology” Ocak 2021 sayısında geniş yer ayırdı. CHAPLE sendromu adı verilen hastalığa yönelik tanı ve tedavi yöntemleri geliştirilmesinde Marmara Üniversitesi araştırıcıları dünyada öncülük ediyor; bazı klinik araştırmalar dünyada sadece bu merkezde gerçekleştirilebiliyor. Türk doktorun bu başarısı Genomik Tıbbın hastalıkların tedavisinde ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu.

"2017 YILINDA 'CHAPLE' HASTALIĞI İSMİNİ VERDİK"

Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Oğuzhan Özen, "2014 yılına kadar takip ettiğimiz iki olguda nedenini bilmediğimiz ve tedavi başarısı sağlayamadığımız olgularımızın kökenini araştırmaya karar verdik. Birkaç yıl laboratuvar da çalışarak bir bağışıklık sistemi hastalığı olduğunu ortaya koyduk ve 2017 yılında “CHAPLE” hastalığı ismini verdik. Yaklaşık 6 yıllık çalışmamız boyunca Amerika ve Avrupa’dan araştırmacılarla iş birliği yaptık. Marmara Üniversitesi bu araştırmalarda öncülük üstlenmiştir” diye konuştu.

TEDAVİ YÖNTEMİ ULUSLARARASI ALANDA GENİŞ YER BULDU

Hastalığa karşı bulunan tedavinin uluslararası dergilerde geniş yer aldığını belirten Ahmet Oğuzhan Özen, “Bu hastalığın tanısının koyulması ve tedavi keşfinin önemi, nadir hastalıkları çalıştığınızda daha yaygın hastalıkları anlamınızda fayda sağlıyor. Biz bu hastalıkta sistem bozuklarını bağırsak hastalığıyla ilişkilendirdik ve çok önemli bir bulguydu. Bu derece yankı uyandırmasının sebebi ölümcül olan ve kuşaklar boyunca çocukları hasta eden bir hastalığa yüzde yüz başarılı bir tedavi geliştirmiş olmamız. Bu iki nedenden dolayı uluslararası yankı buldu. En son makalemiz “Nature Immunology” Ocak 2021 sayısında geniş yer alarak çok fazla dikkat çekti” dedi.

"ÇOCUKLARI SAĞLIĞINA KAVUŞTURMANIN MUTLULUĞUNU İFADE ETMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Prof. Dr. Ahmet Oğuzhan Özen konuşmasının devamında, “Hastalığın bir dram olduğunu bahsedebiliriz, bu hastalık bir toplum sorunu, bağırsak hastalıkları erken ve doğru teşhis almadığında maalesef ölümle sonuçlanabiliyor. Bunun aksine doğru teşhis konulduğunda bu çocukların normal fonksiyonel bir birey haline çevirebiliyoruz. Biz yıllarını hastanelerde geçiren ve çocuklarını kaybeden ailelerin çocuklarına doğru teşhis ve tedavi ile normal sağlığına kavuşturmuş oluyoruz, bunun mutluluğunu anlatmam mümkün değil” diye konuştu.

(İHA)

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