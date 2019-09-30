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Türk doktorlar Etiyopya'da birbirinden zorlu ameliyatlar gerçekleştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 16:30 | Son Güncelleme

Gönüllü doktorlar, yerel meslektaşlarının eğitimine katkıda bulunmak için kısıtlı imkanlarla beş günde beyin cerrahı, üroloji, kadın doğum ile genel cerrahi alanında 70 ameliyat yaptı - Uzman Dr. Serhat Onur: - "Özellikle beyin cerrahisinde Etiyopya şartlarında yapılamayan ameliyatları yaptık"

ADDİS ABABA (AA) - Türk gönüllü doktorlar, Etiyopya'nın güneyinde tüm imkanları zorlayarak beş günde beyin cerrahı, üroloji, kadın doğum ile genel cerrahi alanında 70 ameliyat gerçekleştirdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Tüm Afrika'nın Dostları Derneğinin (TADD) iş birliğinde hayata geçirilen çalışma kapsamında, Etiyopya'nın Worabe bölgesinde şifa bekleyen onlarca hastanın yüzü güldü.

Daha önce ülkenin Afar bölgesinde hastalara şifa olan TADD gönüllüleri, bu kez Worabe Hastanesi'nde kısıtlı imkanlarla 5 gün boyunca birbirinden zorlu ameliyatlar yaptı.

AA muhabirine açıklamada bulunan Uzman Dr. Serhat Onur, alanında uzman doktorların, bu çalışmayla yerel meslektaşlarının eğitimine büyük katkıda bulunduğunu belirterek, "Özellikle beyin cerrahisinde Etiyopya şartlarında yapılamayan ameliyatları yaptık." dedi.

Etiyopyalı doktorların bazı ameliyatları ilk kez görme fırsatı bulduğunu vurgulayan Onur, beyin cerrahı, üroloji, kadın doğum ile genel cerrahi alanında yapılan ameliyatlarda Türkiye'den getirilen ekipmanların kullanıldığını ve bu ekipmanların bölge hastanesine tedarik edilmesi için çalışma başlattıklarını ifade etti.

TADD ekibinde Üroloji Uzmanı Dr. Onur ile Beyin Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Erol Taşdemiroğlu, Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Ahmet Demirçak, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Bekir Gülaç ve hemşireler Eylem Polat, Songül Suna ve Ayşe Yetkin gibi isimler yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Etiyopya TADD tika

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