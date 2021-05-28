Türk doktorun ‘ağrısız biyopsi’ tekniği tıp literatüründe: Prostat kanserinin erken teşhisine bir adım daha yaklaşıldı

Samsun Gazi Devlet Hastanesi’nde görevli Üroloji Uzmanı Dr. Mustafa Suat Bolat, hastanenin olanaklarıyla ağrısız prostat biyopsisi işlemi için yeni bir teknik geliştirdi. 2 yılda tamamlanan çalışma, uluslararası tıp dergisi International Urology and Nephrology’da yayınlanarak, ‘inflate’ ismiyle dünya tıp literatürüne girdi. ‘İnflate’ tekniğinde; hastanın kasık ve sırt bölgesine küçük elektrotlar yapıştırılıyor, bu bölgelere mikro elektrik dalgalar veriliyor. Bu sayede ağrılı işlem, beyne ve santral sinir sistemine ulaşmıyor, hasta da biyopsi işlemi sırasında ağrı hissetmiyor. En az 3 ayrı yerden lokal anestezi uygulamasını da ortadan kaldıran teknik; hastanede 250 hastaya uygulandı.

"LOKAL ANESTEZİK UYGULAMASINI YAPMIYORUZ"

Uygulanan teknik sayesinde, hastaların, biyopsi korkusu ve çekincelerinin ortadan kalktığını, prostat kanserinin teşhisine de bir adım daha yaklaştıklarını belirten Dr. Bolat, “Aslında prostat biyopsisi, prostat kanserinin tanısındaki en kritik aşamadır. Hastaların genellikle yaptırmak istemediği hem ağrı hem pozisyon sebebiyle kaçındıkları bir işlemdir. Dolayısıyla bu işlemi biz ne kadar kolaylaştırırsak, bu işin de o kadar kolay olacağını düşündük. İnsan vücudundaki bazı mekanizmaları devreye sokarak bir işlem yaptık. Biyopsi, yıllardır ürolojide uygulanan bir yöntemdir. Biyopsiden önce prostatın belli noktalarına uyuşturucu lokal anestezik adını verdiğimiz maddeler enjekte ederiz ki hasta bu işlem sırasında ağrı duymasın. İşte bu yeni geliştirdiğimiz teknikte uyuşturucu lokal anestezik uygulamasını yapmadan ağrısız biyopsi yapıyoruz. Tekniğimiz artık uluslararası üroloji tekniğinde de yerini aldı” diye konuştu.