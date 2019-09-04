Türk dünyasının klasik besteleri Bişkek'te icra edildi

Orkestra şefi olarak Tataristan'dan Renat Salavatov ve Kazakistan'dan Anvar Akbarov, Türk dünyasının farklı ülkelerinden seçilmiş genç sanatçıların bir araya getirilmesiyle oluşan TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrasını yönetti.

Türkiye'den "Üsküdar'a gider iken" adlı esere Azerbaycanlı genç besteci Mustafa Mehmandarov'un yaptığı düzenleme ilgiyle karşılandı.

Orkestranın repertuvarında, dünyaca ünlü Pyotr İlyiç Çaykovski ve Antonio Vivaldi'nin eserleri de yer aldı.

Müzikseverler ve davetliler tarafından TÜRKSOY'un Gençlik Oda Orkestranın performansı ayakta alkışlandı.

Konserin ardından sahneye davet edilen TÜRKSOY Genel Sekreteri Dusen Kaseinov, etkinlikten duyduğu mutluluğu ifade ederek, şunları söyledi:

"Kırgız kardeşlerim bugün çok mutluyum. Genç ve yetenekli orkestra üyelerini başarısından dolayı alkışlıyorum. Bu konser turnesini Türk Konseyi'nin kuruluşunun 10. yılına ithafen düzenledik. Bu etkinliğe, Türk Konseyi, TÜRKPA, Türk Akademisi ve üye ülke Kültür Bakanlıkların desteği ile tertip ettik. Bunun için bu kurumların yetkililerine ve bugün konsere gelerek salonu dolduran müzik sevenlere teşekkür ediyorum."

- "Türksoy, Kırgızistan'a müzik ziyafeti yaşattı"

Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanı Azamat Camankulov, yaptığı konuşmada, TÜRKSOY'un başkent Bişkek'te Kırgızistan halkına çok güzel ve muhteşem müzik ziyafeti yaşattığını söyledi.