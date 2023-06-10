'Türk gelin, yabancı damat' iddialarına yalanlama! Özdağ'ın paylaşımı sonrası hızla yayılınca açıklama geldi: 'Böyle bir proje olmadığı gibi...'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla "İçişleri Bakanlığı, 'Türk Gelin, Yabancı Damat' diye bir projeyi destekliyor." iddiasının doğru olmadığını duyurdu. Açıklamanın devamında "Böyle bir proje olmadığı gibi iddiaya konu Sivil Toplum Kuruluşu Harmony ile İçişleri Bakanlığı'nın herhangi bir ilgi veya ilişkisi bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamında "Harmony, Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu'nun bir programı olarak hareket etmekte, iddia edildiği gibi bir projesi de bulunmamaktadır" denildi.

"İçişleri Bakanlığı, 'Türk Gelin, Yabancı Damat' diye bir projeyi destekliyor." iddiası doğru değildir.



????Böyle bir proje olmadığı gibi iddiaya konu Sivil Toplum Kuruluşu Harmony ile İçişleri Bakanlığı'nın herhangi bir ilgi veya ilişkisi bulunmamaktadır.⬇️ pic.twitter.com/e1Nors0MwU — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) June 10, 2023

ÖZDAĞ, "AKIL TUTULMASI DİYECEĞİM AMA TUTULACAK BİR AKIL DA YOK ORTADA" DİYEREK PAYLAMIŞTI

Söz konusu iddiayı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da sosyal medyadan paylaşmıştı. Özdağ söz konusu paylaşımında "İçişleri Bakanlığı’nın desteklediği projeye bakın. Akıl tutulması diyeceğim ama tutulacak bir akıl da yok ortada. Kızlarımıza yabancı damat arayacağınıza oğullarımıza iş bulacak ortam yaratın ki kızlarımıza evlenme teklif edebilsinler." demişti.



