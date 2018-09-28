Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Tüm Türk halkının gözünde, gönlünde Pakistan'ın yeri çok değerli. Bu değeri karşılıklı olarak hissettiğimizi belirtmek isterim. En son 15 Temmuz'da yaşadığımız menfur kalkışma sonrası bize verdikleri gönülden desteği de hiç bir zaman unutmayacağımızı bilmelerini isterim." dedi.

Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı Başöğretmen Salonu'nda düzenlenen Cinnah Genç Yazarlar Kompozisyon Yarışması Ödül Töreni'nde, yarışmanın Pakistanlı ve Türk öğrenciler arasındaki kardeşliği pekiştirmek amacıyla düzenlendiğini belirtti.

İlk kez 2016'da yapılan yarışmanın kendileri için önemini vurgulayan Selçuk, "Tüm Türk halkının gözünde, gönlünde Pakistan'ın yeri çok değerli. Bu değeri karşılıklı olarak hissettiğimizi belirtmek isterim. En son 15 Temmuz'da yaşadığımız menfur kalkışma sonrası bize verdikleri gönülden desteği de hiçbir zaman unutmayacağımızı bilmelerini isterim." diye konuştu.

Selçuk, Türkiye ve Pakistan arasında birçok ortak bağ olduğunu vurgulayarak, "Mehmet Akif, İkbal, Kurtuluş Savaşı, Çanakkale dediğimizde her zaman aklımıza ilk gelen isim kardeş Pakistan olmuştur." ifadesini kullandı.