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Türk Hava Yolları 332 yolcuyu kara listeye aldı

04.03.2024 22:26
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Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, kurallara aykırı davranan 332 yolcunun kara listeye alındığını ve suç işleyenler hakkında dava açıldığını açıkladı.

Türk Hava Yolları 332 yolcuyu kara listeye aldı

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Ekşi, “Az da olsalar 'Kural Dışı' yolcularımız hem bizi üzüyor hem kendilerini üzülüyor. Kurallara aykırı davranan 332 yolcumuzu süreli olarak uçuşa kabulden men edildi maalesef. Ayrıca suç işleyenler hakkında dava açıldı. Lütfen hepimizin güvenliği için uçuş kurallarına uyalımö paylaşımında bulundu.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
THY Türk Hava Yolları
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