Türk Hava Yolları 332 yolcuyu kara listeye aldı

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Ekşi, “Az da olsalar 'Kural Dışı' yolcularımız hem bizi üzüyor hem kendilerini üzülüyor. Kurallara aykırı davranan 332 yolcumuzu süreli olarak uçuşa kabulden men edildi maalesef. Ayrıca suç işleyenler hakkında dava açıldı. Lütfen hepimizin güvenliği için uçuş kurallarına uyalımö paylaşımında bulundu.

Az da olsalar "Kural dışı" yolcularımız hem bizi üzüyor hem kendileri üzülüyor.



Kurallara aykırı davranan 332 yolcumuz süreli olarak uçuşa kabulden men edildi, maalesef.



Ayrıca suç işleyenler hakkında dava açıldı.



Lütfen hepimizin güvenliği icin uçuş kurallarına uyalım.❤️ — Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) March 4, 2024

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





