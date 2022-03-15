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Türk Hava Yollarından sefer iptalleri: Ukrayna, Rusya, Belarus...

15.03.2022 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Hava Yolları (THY), Ukrayna, Moldova, Rostov ve Soçi seferlerini 10 Nisan'a, Belarus seferlerini ise 31 Mart'a kadar iptal ettiğini duyurdu.

Türk Hava Yollarından sefer iptalleri: Ukrayna, Rusya, Belarus...

Rusya-Ukrayna savaşı ulaşımı da olumsuz yönde etkiledi. Güvenlik nedeniyle uçakların rotalarında değişiklik yaşanırken bazı seferler de iptal edildi.

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, şunlar kaydedildi:

"10 Nisan 2022 (dahil) tarihine kadar Ukrayna, Moldova, Rostov, Soçi çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. 31 Mart 2022 (dahil) tarihine kadar Belarus çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz."

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