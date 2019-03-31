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Türk Kızılay selin vurduğu İran'a gidiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 14:23 | Son Güncelleme

Kızılayın, İran'da yaşanan sel felaketi için gönderdiği insani yardım malzemeleri, Gürbulak Sınır Kapısı'ndan geçerek selin yaşandığı bölgeye doğru yola çıktı

Sel felaketi nedeniyle 44 kişinin öldüğü, 265 kişinin yaralandığı İran'a, Türk Kızılay yardım elini uzattı.

İçinde insani yardım malzemelerinin bulunduğu 5 tır, Türkiye-İran sınır kapısı olan Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'ndan geçerek selin vurduğu bölgeye doğru hareket etti.

Türk Kızılay ve İran Kızılayının ortak organizasyonuyla afetzedelere 320 adet çadır, 500 adet yatak, 100 hijyen seti, 1625 adet battaniye, 360 aile mutfak seti ve 60 adet soba dağıtılacak.

Türk Kızılay İran Yardım Ekibi Şefi Anıl Kocabal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Beş tırlık insani yardım malzememizi inşallah selden zarar gören insanlara ulaştıracağız. Türk halkı her zaman mazlumların yanındadır. İran seli ile ilgili açtığımız bağış kampanyamıza vatandaşlarımızın bağışlarını bekliyoruz." dedi.

Malzemelerin, selin vurduğu bölgeye ulaştırılacağını hatırlatan Kocabal, "İlk seferde 320 ailelik barınma kitimizi selzedelere ulaştıracağız. İran Kızılayı ile birlikte bu felaketten zarar gören tüm insanlarımıza el uzatmak istiyoruz. İran Kızılayı ile koordineli olarak bütün yardım faaliyetini biz yapmak isteriz. Tabii burada Türk halkına büyük bir görev düşüyor, bizim imkanlarımız belirlidir. Türk halkının da desteği ve bağışlarıyla inşallah daha çok insana el uzatacağız." diye konuştu.

İnsani yardım malzemelerini taşıyan tırlar ve 6 kişilik Kızılay ekibi, Gürbulak sınır kapısından geçerek selin vurduğu bölgeye ulaşmak üzere yola çıktı.

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Ağrı felaket gürbulak insani yardım İRAN Kızılay sel

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