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Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık: Eğitim seferberliği başlatıyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 18:51 | Son Güncelleme

TÜRK Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, "'Güçlü Kızılay, güçlü toplum' sloganıyla 2030 yılına kadar ülkemizde yoksul insanın kalmamasını hedefliyoruz.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık: Eğitim seferberliği başlatıyoruz

Arzu ERBAŞ/RİZE, (DHA) - TÜRK Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, "'Güçlü Kızılay, güçlü toplum' sloganıyla 2030 yılına kadar ülkemizde yoksul insanın kalmamasını hedefliyoruz. Anaokulundan lise sona kadar devam edecek büyük bir eğitim seferberliği başlatıyoruz. 18 milyon öğrenciyi güvenli yaşam kültürü çerçevesinde eğiteceğiz" dedi.
Türk Kızılay Rize Şubesi'nin Olağan Genel Kurulu, Genel Başkan Dr. Kerem Kınık'ın da katılımıyla gerçekleştirildi. Bahattin Karali'nin yeniden şube başkanlığına seçildiği Genel Kurul'da, Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık konuşma yaptı. Geçen yıl 23 milyon kişiye yardım ulaştırdıklarını kaydeden Kınık, "50'ye yakın ülkede yardım yapmışız. Başta kendi ülkemizin ihtiyaç sahipleri olmak üzere mazlumun gözleri, hep bu bayrağı aramış. Bugün Türkiye, dünyanın en fazla insani yardım yapan ülkesidir. En zengin ülkesi olmasa da en cömert ülkedir. En fazla muhacire, mülteciye, evini barkını ölüm korkusuyla terk etmiş insanlara kapılarını açmış bir ülkedir. Türk Kızılayı çatısı altında devletimizin insancıl politikalarına destek vermek için çalışıyoruz, çabalıyoruz" diye konuştu.
'HEDEFİMİZ, 2030'A KADAR ÜLKEDE YOKSUL KALMAMASI'
Kızılay'ın yeni dönem hedef ve projelerini de açıklayan Başkan Kınık, "'Güçlü Kızılay, güçlü toplum sloganı' ile çalışacağız. Milletimizin her bir ferdini olağanüstü durumlarda yıkılmadan ayakta kalabilecek şekilde hazırlayacağız. Elimizden gelen tüm gayreti sarf ediyoruz. 2030 yılına kadar hedefimiz, ülkemizde yoksul insanın kalmaması. Önce canımızı güçlendireceğiz ki cananımıza yardım edelim. Afetin zararlarından korunmak için toplumu bilinçlendirmemiz gerekiyor. Anaokulundan lise sona kadar devam edecek büyük bir eğitim seferberliği başlatıyoruz. 18 milyon öğrenciyi güvenli yaşam kültürü çerçevesinde eğiteceğiz" dedi.

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Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık: Eğitim seferberliği başlatıyoruzTürk Kızılayı Genel Başkanı Kınık: Eğitim seferberliği başlatıyoruzTürk Kızılayı Genel Başkanı Kınık: Eğitim seferberliği başlatıyoruzTürk Kızılayı Genel Başkanı Kınık: Eğitim seferberliği başlatıyoruz

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