Türk Kızılayı’nın giydirdiği bebek hava bombardımanında yaşamını yitirdi

Kınık yaptığı paylaşımda, “Ne kadar güzel bir bebek değil mi? Onu, Suriye’deki Kızılay Sevgi Butiğimizde giydirmiştik. Ama şimdi yok artık, çünkü az önce İdlib Marat El Numanda’da hava bombardımanında katledildi. Koruyamadı şu koca dünya seni” ifadelerini kullandı.

????Ne kadar güzel bir bebek değil mi? O’nu Suriye’deki Kızılay Sevgi Butiğimizde giydirmiştik.

Ama şimdi yok artık, çünkü az önce İdlib Marat ElNumanda hava bombardımanında katledildi ????

Son halini paylaşmayacağım güzel bebek, koruyamadı şu koca Dünya seni... pic.twitter.com/msbRefSouw — Kerem Kınık (@drkerem) 9 Haziran 2019

(İHA)

