"Türk Madenciliğinde Farkındalık ve Uluslararası Marka Yolculuğu" toplantısı

BİLECİK (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı, "Bizim görevimiz madenleri çıkarıp ekonomiye kazandırmak. Evet, bu madenlere sahibiz ama bu madenlerin gayrisafi milli hasılamızda payı ne kadar; sadece yüzde 1,2 civarında, istenilen seviyede değil.'' dedi.

Kalaycı, İstanbul Maden İhracatçıları Birliğince (İMİB) Bilecik Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen, "Türk Madenciliğinde Farkındalık ve Uluslararası Marka Yolculuğu" toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin maden potansiyeli açısından zengin bir ülke olduğunu ve 60 çeşit madenin ticaretinin yapıldığını söyledi.

Türkiye'de bor, krom, kömür, altın, gümüş, mermer ve kil gibi madenlerin bazılarının dünya sıralamasında ilk sırada yer aldığını ifade eden Kalaycı, şöyle devam etti:

''Bir çalışmamız var ve iki yıl içinde bitecek. Bakanımız müjdeyi verecektir. Balıkesir'de bor karbür fabrikası için Çinlilerle çalışılıyor, iki yıl içinde bitecek ve faaliyete geçecektir. 'Saydığımız madenlerin parasal değeri ne kadardır?' dediğimiz zaman trilyon dolarla ifade ediliyor. Bunu çıkarıp değerlendiremediğimiz zaman yer altında kalmış oluyor. Bizim görevimiz madenleri çıkarıp ekonomiye kazandırmak. Evet, bu madenlere sahibiz ama bu madenlerin gayrisafi milli hasılamızda payı ne kadar; sadece yüzde 1,2 civarında, istenilen seviyede değil.''