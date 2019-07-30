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"Türk Madenciliğinde Farkındalık ve Uluslararası Marka Yolculuğu" toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 18:50 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı: - "Bizim görevimiz madenleri çıkarıp ekonomiye kazandırmak. Evet, bu madenlere sahibiz ama bu madenlerin gayrisafi milli hasılamızda payı ne kadar; sadece yüzde 1,2 civarında, istenilen seviyede değil''

BİLECİK (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı, "Bizim görevimiz madenleri çıkarıp ekonomiye kazandırmak. Evet, bu madenlere sahibiz ama bu madenlerin gayrisafi milli hasılamızda payı ne kadar; sadece yüzde 1,2 civarında, istenilen seviyede değil.'' dedi.

Kalaycı, İstanbul Maden İhracatçıları Birliğince (İMİB) Bilecik Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen, "Türk Madenciliğinde Farkındalık ve Uluslararası Marka Yolculuğu" toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin maden potansiyeli açısından zengin bir ülke olduğunu ve 60 çeşit madenin ticaretinin yapıldığını söyledi.

Türkiye'de bor, krom, kömür, altın, gümüş, mermer ve kil gibi madenlerin bazılarının dünya sıralamasında ilk sırada yer aldığını ifade eden Kalaycı, şöyle devam etti:

''Bir çalışmamız var ve iki yıl içinde bitecek. Bakanımız müjdeyi verecektir. Balıkesir'de bor karbür fabrikası için Çinlilerle çalışılıyor, iki yıl içinde bitecek ve faaliyete geçecektir. 'Saydığımız madenlerin parasal değeri ne kadardır?' dediğimiz zaman trilyon dolarla ifade ediliyor. Bunu çıkarıp değerlendiremediğimiz zaman yer altında kalmış oluyor. Bizim görevimiz madenleri çıkarıp ekonomiye kazandırmak. Evet, bu madenlere sahibiz ama bu madenlerin gayrisafi milli hasılamızda payı ne kadar; sadece yüzde 1,2 civarında, istenilen seviyede değil.''

Kalaycı, döviz giderlerinin fazla, gelirlerinin ise az olduğunu vurgulayarak, "Madencilikle ilgili 2018 yılında ne kadar döviz harcamışız? Ne kadar para ödemişiz? 29 milyar dolar ödemişiz. Ne kadar kazanmışız? 7 milyar dolar. Yani açık 22 milyar dolar. Döviz giderimiz fazla gelirimiz az. Döviz fiyatları arttığı zaman buna bağlı olarak enflasyon artıyor. Buna bağlı olarak faiz artıyor, istihdam geriliyor ve azalıyor, şehir azalıyor, ülkede refah azalıyor. Demek ki madenler bizim cari açığımızın kapanmasında önemle üzerinde durmamız ve desteklememiz gereken bir sektör.'' diye konuştu.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk de Türkiye'de ve Bilecik'te gerek ihracat gerekse istihdam açısından madenin vazgeçilmez bir sektör olduğunu ifade etti.

İlçelerinde mermerle birlikte farklı madenler de bulunduğunu aktaran Şentürk, "Biz istiyoruz ki bu ülkenin zenginliği olan madenleri değerlendirelim. Amacımız, hem yatırımcı açısından hem de orada yaşayanlar açısından maksimum dengeyi tahsis etmek." ifadesini kullandı.

İMİB Başkanı Aydın Dinçer ise madenciliğe ilişkin öteden beri gelen olumsuz algının, maden yatırımlarını olumsuz
etkilediğini belirterek, şunları kaydetti:

''Gerek ekonomik katkısı ve potansiyelinin, aynı zamanda hayatımızdaki yerinin
farkında olunmaması, gerekse geçmişteki olumsuz uygulamalarla oluşan negatif sosyal algının
bugün yapılan iyi şeyler ve gelinen profesyonel noktalarının anlaşılmasında büyük engel teşkil
etmesi sebebiyle, kamuoyuna ciddi planlı reel bir iletişim stratejisi ile anlatılması elzem
olmuştur. Türk madenciliğinin geldiği nokta ve yürüdüğü hedefleri anlatarak aynı zamanda
Türkiye'nin yarınlarına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.''

Toplantı, katılımcıların sunum yapması ve madencilik sektörüyle ilgilenen kuruluşların sorunlarını dile getirmesiyle sona erdi.

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Bilecik maden

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