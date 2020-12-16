Türk mühendisten koronavirüs ile ilgili çarpıcı iddia

Çin’in 2002 yılından bu yana ışınlanma deneyleri yaptığını takip ettiğini söyleyen Cengiz Çetin, Çin’in daha da ileri giderek bir canlıyı ışınlama deneyiyle virüsü 1 saniye içerisinde tüm dünyaya bulaştırmış olabileceğini ifade etti. Çetin, “Deneyde tespit edilen noktaya zamanında gidilememesi, değişik noktalara yollanması sonucu aniden mutasyona uğrayan, bir nevi elektrik çarpan virüs çılgına döndü” dedi. "COVİD-19'UN YAYILMASINA IŞINLANMA SEBEP OLDU" Balıkesirli kaşif Cengiz Çetin koronavirüsün dünyaya yayılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kayseri Erciyes Üniversitesi’nden mezun oldum. Daha sonra Türk Standartları Enstitüsü’ne girdim. Yıllarca orada çalıştıktan sonra emekli oldum ve serbest çalışmaya başladım. Bu esnada başımıza gelen bir takım sıkıntılar sonucu bazı sistemler üzerine çalışmalar yapmaya başladım. Alkol habercisi, sessizlik habercisi, yangın habercisi, çarpışma habercisi, deprem habercisi gibi sistemleri geliştirdim. Son olarak bütün dünyanın başına bir felaket şekline gelen covid-19 salgını üzerine araştırmalar yaptım ve bazı bulgulara ulaştım. Edindiğim bilgi ve tecrübelerden de yola çıkarak ve çeşitli kaynakları incelemeler yaparak bazı ipuçlarına ulaştım. Bunlardan bir tanesi covid-19’un yayılma sebebi olarak Çin’in covid-19 üzerine ışınlama deneyi yapıyor” diye konuştu.

"BİR NEVİ ELEKTRİK ÇARPAN VİRÜS ÇILGINA DÖNDÜ" Çin’in ışınlanma deneyini 2002 yılından bu yana yaptığını söyleyen elektronik mühendisi Cengiz Çetin, Çin’in canlıyı ışınlama deneyi ile virüsü dünyaya bulaştırdığını ileri sürdü. Çetin, “Çin bu ışınlama deneylerine 2002 yılından beri başladı. Fakat foton enerjisi ışınlaması yapıyordu. Bir fotonu bir yerden bir yere yollama testini yapıyordu ve bunu başardı. Çin bu testlerin sonucunda bir canlıyı ışınlama yoluyla göndermeye karar verdi. Bu canlı ne olabilir diye düşündü. Şu anda fotona en yakın, en müsait canlının büyük ihtimalle bu virüs şeklinde bir yaratık olabileceği yoluna gittiler. Bu virüsü elektronlara bindirdiler, ışınlama yaptılar. Çin bu virüsü dünyanın bir yerinden bir yerine ışınlama yaptı. Fakat burada bir hata yapıldı. Bu hata ışınlamanın gittiği yerin tam oluşturulamaması hatasıydı. Tespit edilen noktaya zamanında gidilememesi, değişik noktalara yollanması sonucu aniden mutasyona uğrayan bir nevi elektrik çarpan virüs çılgına döndü. Ve biz bunun adına covid demeye başladık” ifadelerini kullandı.