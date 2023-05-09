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Türk Nöroloji Derneği, inme konusunda halkı bilgilendirecek

09.05.2023 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Nöroloji Derneği, İnme Farkındalık Ayı dolayısıyla düzenleyeceği İnmesiz Hayat Mümkün başlıklı toplantı ile inme konusunda vatandaşları bilgilendirecek. Toplantıda inmenin tanı, tedavi ve korunma yöntemleri konunun uzmanları tarafından ele alınacak. Ücretsiz katılımın sağlanacağı toplantıda inme ile ilgili sorular doğrudan uzmanlara yöneltilebilecek.

Türk Nöroloji Derneği, inme konusunda halkı bilgilendirecek

Türk Nöroloji Derneği bünyesindeki uzmanlar, yarın düzenlenecek halka açık çevrim içi toplantı ile inme konusunda vatandaşları bilgilendirecek.İnme Farkındalık Ayı dolayısıyla 10 Mayıs'ta yapılacak "İnmesiz Hayat Mümkün" başlıklı toplantı, halka açık çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. Toplantıda önemli bir halk sağlığı sorunu olan inmenin, tanı ve tedavisinin yanı sıra inmeden korunmak için yapılacaklar konunun uzmanları tarafından ele alınacak.

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Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu'nun oturum başkanlığıyla düzenlenecek toplantıda, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Doç. Dr. Türkan Acar "İnmede birincil koruma: Kan basıncı 12/8", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden Doç. Dr. Özlem Aykaç "İnmede birincil koruma: Kolesterol 200" ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden Öğretim Görevlisi Dr. Ezgi Yılmaz "İnmede birincil koruma: Kan şekeri 100" başlıklarında halka yönelik aydınlatıcı bilgiler paylaşacak.Derneğin web sitesindeki link üzerinden ücretsiz katılımın sağlanacağı toplantıda, inme ilgili ilgili sorular doğrudan uzmanlara yöneltilebilecek.

Toplantı Türk Nöroloji Derneği'nin web sitesinde bulunan katılım linki tıklanarak ücretsiz olarak izlenebilecek.

Toplantı katılım linki: https://s.mirket.io/inme

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Anahtar Kelimeler:
inme (beyin krizi) nöroloji

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