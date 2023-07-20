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  4. Türk plakalı tırlardan balya balya para çıktı! Miktarı dudak uçuklattı: Hepsine el kondu

Türk plakalı tırlardan balya balya para çıktı! Miktarı dudak uçuklattı: Hepsine el kondu

20.07.2023 19:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk plakalı 4 tırda beyan edilmeyen para yakalandı. Bulgaristan gümrük görevlilerinin detaylı aramasında paralar saklandıkları yerden çıkarıldı. Toplam 702 bin Euro ve 39 bin 60 İsviçre frangı ele geçirilirken tüm paralara da el kondu.

Türk plakalı tırlardan balya balya para çıktı! Miktarı dudak uçuklattı: Hepsine el kondu

Bulgaristan’da gümrük görevlileri, Türk plakalı 4 tır aracında beyan edilmeyen 702 bin Euro para ve 39 bin 60 İsviçre frangına el koydu.

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SAKLADIKLARI YER...

Kapıkule’nin karşısında yer alan Bulgaristan’ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’nda beyan edilmediği için el konulan 440 bin Euro Lüksemburg’dan Bulgaristan üzerinden Türkiye’ye gitmekte olan Türk plakalı bir tırda yaşandı. Bir Türk vatandaşının kullandığı araç, detaylı bir gümrük denetiminden sonra, soğutma ünitesinin boşluklarına saklı halde Euro banknotları bulundu. Beyan edilmeyen paranın toplam tutarı 440 bin Euro olarak açıklandı.

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ZULADAN ÇIKAN PARA

İngiltere’den Bulgaristan ve Türkiye üzerinden İran’a mal taşıyan bir tırda beyan edilmeyen 39 bin 60 İsviçre frangı ve 57 bin Euro ortaya çıkarılırken, diğer iki el koyma olayı da Türk plakalı tırda yapıldı.

Hollanda’dan Gürcistan’a mal taşıyan tırın soğutma ünitesi içerisinde yapılan aramada 145 bin Euro’nun saklandığı tespit edildi. Hollanda’dan Bulgaristan ve Türkiye üzerinden Irak’a giden tırda ise sürücü kabinindeki ön panel çekmecesinde beyan edilmemiş 60 bin Euro bulundu.

İNCELEME BAŞLATILDI

Haskovo-Svilengrad Bölge Savcılığının gözetiminde soruşturmacı gümrük müfettişleri tarafından hızlı işlemler başlatıldığı belirtildi. (İHA)

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Bulgaristan Tır

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