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Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 15:39 | Son Güncelleme

Ankara Valisi Vasip Şahin: - "Türk polisi, terörle ve örgütlü suçlarla yürüttüğü mücadelenin yanı sıra suçun önlenmesi, olayların aydınlatılması ve faillerin yakalanmasında gösterdiği başarılarla yurdumuzda asayişin korunmasında en büyük güvencemizdir"

Ankara Valisi Vasip Şahin, "Türk polisi, terörle ve örgütlü suçlarla yürüttüğü mücadelenin yanı sıra suçun önlenmesi, olayların aydınlatılması ve faillerin yakalanmasında gösterdiği başarılarla yurdumuzda asayişin korunmasında en büyük güvencemizdir." ifadesini kullandı.

Şahin, Türk Polis Teşkilatının 174'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Emniyet teşkilatının gücünü halktan ve kanunlardan alarak devletin demokratik otoritesinin gücünü temsil ettiğini belirten Şahin, Türk polisinin, görevini her zaman fedakarca yaptığını, gerektiğinde canını hiçe sayarak görevini yerine getirdiğini, toplumun güvenini ve takdirini kazandığını bildirdi.

Şahin, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk polisi, terörle ve örgütlü suçlarla yürüttüğü mücadelenin yanı sıra suçun önlenmesi, olayların aydınlatılması ve faillerin yakalanmasında gösterdiği başarılarla yurdumuzda asayişin korunmasında en büyük güvencemizdir. Bu duygu ve düşüncelerle Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 174'üncü yılını kutluyor, görevleri başında şehit düşen kahraman polislerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Büyük bir özveri, sabır ve cesaretle hizmetlerini sürdüren emniyet mensuplarını sevgiyle selamlıyorum."

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Ankara Valisi Vasip Şahin Emniyet Teşkilatı Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü

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