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Türk SİHA'sı ile nasıl vurulduğunu anlattı: Türkiye'ye getirilen teröristten itiraflar! Hakkında istenen ceza belli oldu

25.02.2024 11:27
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Yaklaşık 10 yıldır terör örgütünün hain emelleri için çalışan Serhat Bal, yurt dışına kaçmayı planlarken MİT tarafından yakalanıp Türkiye'ye getirilmişti. Önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak olan Bal hakkında istenen ceza belli oldu. Terör örgütündeki faaliyetleri ifadesine geçen Bal'ın anlattıkları arasında 'kepçe' detayı dikkat çekti.

Türk SİHA'sı ile nasıl vurulduğunu anlattı: Türkiye'ye getirilen teröristten itiraflar! Hakkında istenen ceza belli oldu

Avrupa'ya kaçma planı MİT'in sınır ötesi operasyonuyla son bulan, terör örgütünün sözde sorumlularında Serhat Bal hakkında dava açıldı. Terör örgütüne katılışıyla ilgili itirafta bulunan Bal, TSK'nın düzenlediği bir operasyonda, içinde bulunduğu araçtan çıktıktan sonra aracın SİHA ile vurulması sonucu şarapnel parçasıyla yaralandığını ifade etti.

İTİRAF GELDİ

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Bal'ın 2012'de Diyarbakır'dan Kızıltepe'ye gittiği, buradan da Suriye'ye geçerek terör örgütü PKK'ya katıldığı belirtildi.

İddianamede, sanık Bal'ın örgütte yer aldığı süreçteki faaliyetlerine ilişkin "etkin pişmanlık" kapsamında anlattığı ifadeleri yer aldı.

Sanık Bal ifadesinde, İstanbul'da Ekim 2012'de Enes, Nesrin ve Zelal isimli kişilerin telkinleriyle terör örgütünün kırsal alanına katılım sağladığını itiraf etti.

Söz konusu kişilerin gerçek isimlerini bilmediğini, fotoğrafları gösterilirse teşhis edebileceğini beyan eden sanık Bal, önce Diyarbakır'a, buradan Kızıltepe'ye, ardından ise Suriye'ye yasa dışı yollardan geçiş yaptığını anlattı.

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KEPÇEYLE MAĞARA VE YOL FAALİYETLERİ

Sanık Bal, 2012'den 2018'e kadar terör örgütü PKK'nın önem atfettiği sözde "özel kuvvetler" biriminde istihkam sorumlusu olarak görev yaptığını, örgüt için kepçeyle birçok mağara ve yol faaliyetlerinde bulunduğunu belirterek, "Özel kuvvetlerin bulunduğu yer, Gara bölgesindeki Sergela Gundefıla alanında yer almaktadır. Örgütte bulunduğum süre içerisinde kesinlikle silahlı çatışmaya katılmadım. Kendi yaralanmalarım oldu." dedi.

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TSK'NIN HAVA HAREKATLARINDA İKİ KEZ YARALANDIĞINI BEYAN ETTİ

2018'de Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği sınır ötesi hava harekatında, yaşadığı mağarada oksijensiz kalması sonucu hafıza kaybı yaşadığını anlatan sanık Bal, 2020'de yine TSK'nın "Gara Meyroki" bölgesine düzenlediği operasyon sırasında içinde bulunduğu araçtan çıktıktan sonra aracın SİHA ile vurulması sonucu şarapnel parçasıyla yaralandığını ifade etti.

Örgütteki kod adının "Koçer" olduğunu ifade eden Bal, 2018'de örgütle yaşadığı sorunlar nedeniyle gönül bağının koptuğunu öne sürdü.

Nisan 2023'te yasa dışı yollarla Avrupa'ya gitmeyi planladığını anlatan Bal, ifadesinde terör örgütüne katıldığı için pişman olduğunu kaydetti.

İŞTE İSTENEN CEZA

İddianamede, sanığın örgütte bulunduğu süre ile konumu itibarıyla vermiş olduğu beyanlar, yaptığı teşhisler göz önünde bulundurularak, gözaltı sürecinde olumlu ve uyumlu hareket ettiği değerlendirildi.

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Sanık Serhat Bal'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 11 yıl 3 aya kadar hapsi talep edilen iddianame, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanık ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

MİT SINIR ÖTESİ OPERASYONLA YAKALAMIŞTI

MİT, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan terörist Serhat Bal'ın bir Orta Doğu ülkesinde saklandığı yeri tespit etmişti.

Uzun süre takip edilen terörist Bal, bulunduğu ülkeden Avrupa'ya kaçmak üzereyken düzenlenen operasyonla yakalanarak 12 Ocak'ta Türkiye'ye getirilmişti.

Terör örgütü PKK/KCK'nın kırsal kadrolarına 2012'de katılan terörist Bal'ın, Suriye ve Irak'ta sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği belirlenmişti. (AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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pkk terörist MİT operasyon
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