Türk şirketinden Tunus'ta savunma sanayi yatırımı projesi

TUNUS (AA) - Türk savunma sanayi şirketi ile Tunus Savunma Bakanlığı arasında Tunus'ta çelik yelek ve zırhlı araç üretimi için görüşmeler devam ediyor.

Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir Türk savunma sanayi şirketi ile Tunus Savunma Bakanlığı arasında Tunus'ta ilk aşamada çelik yelek daha sonra da zırhlı araç üretimi için görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tunus'a aralık ayında gerçekleştirdiği ziyarette dikkati çektiği iş birliği alanlarından birinin savunma sanayi olduğunu dile getiren Doğan, Tunus Savunma Bakanı Abdulkerim ez-Zubeydi ile savunma iş birliği ve savunma sanayi iş birliği alanında gelinen noktayı değerlendirdikleri bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktardı.

Doğan, Tunus'taki savunma sanayi yatırımı projesinde, kamu ve özel sektör ortaklığının öne çıktığını, "Eximbank'ın Tunus için sağladığı 200 milyon dolarlık finansmanın Tunus'un savunma ihtiyacına tahsis edilmesinin bu iş birliğinin kamu ayağı olduğunu" belirtti.